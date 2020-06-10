İngiltere’de 5G Baz İstasyonuna Saldıran Adama 3 Yıl Hapis

İngiltere’de koronavirüs salgını sırasında yayılan komplo teorileri nedeniyle 5G baz istasyonlarına yapılan saldırılarda yakalananların yargılamaları devam ediyor. Liverpool’da bir 5G baz istasyonun yakılmasında yer aldığı belirlenen bir adama yapılan yargılama sonucunda 3 yıl hapis cezası verildi.

Koronavirüs salgını, dünyanın dört bir tarafında çeşitli komplo teorilerinin yayılmasına neden oldu. Küresel pandemi, 5G’ye dair komplo teorilerinin de başka boyutlara ulaşmasını sağladı. Virüsün 5G’yle yayıldığına dair ortaya çıkan asılsız iddialar, 5G baz istasyonlarına gerçekleştirilen saldırıların gündeme oturmasına neden oldu.

5G komplo teorilerinin yaygınlaştığı ülkeler listesinin ilk sırasında İngiltere yer alıyor. İngiltere’de çok sayıda insan 5G’nin zararlı etkileri olduğuna inanmakla beraber koronavirüsün de 5G’yle yayıldığını düşünüyor. Hatta 5G’yle ilgili komplo teorilerine inanan insanlar, kendilerini 5G’nin 'zararlı etkilerinden' korumak için ilginç cihazlar kullanıyorlar.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere’de salgının ilk günlerinde 5G komplo teorilerini savunan, 5G baz istasyonlarına saldırmaya başlamışlardı. Mobil operatörlere ait çok sayıda 5G istasyonu bu saldırılarda yakıldı ve kullanılmaz hale getirildi.

5G karşıtları tarafından yakılan bir 5G baz istasyonu

Liverpool’daki 5G baz istasyonlarına yönelik saldırıların peşine düşen polis ekipleri, bir baz istasyonuna saldıran üç kişiden biri olan Michael Whitty’i yakalamayı başardılar. Whitty’nin evinde arama yapan polisler, 5G baz istasyonunun yakılması sırasında kullanılana benzer malzemeler buldular. Whitty’nin telefonunda yapılan araştırmalarda da, 47 yaşındaki adamın 5G teknolojisi hakkında araştırma yaptığı ve sohbet gruplarında 5G’yle ilgili tartışmalara katıldığını belirlendi. Whitty’nin telefonunda ayrıca Liverpool çevresindeki telefon direklerinin fotoğrafları ve videoları bulundu.

Michael Whitty’nin de içinde bulunduğu insanlar tarafından yakıldığı iddia edilen 5G baz istasyonu saldırı nedeniyle 11 gün boyunca kullanılamadı. Baz istasyonundaki zararın ise 11.000 ile 15.000 sterlin arasında olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Michael Whitty, geçtiğimiz pazartesi günü mahkeme karşısına çıktı. Mahkemenin yargıcı Thomas Teague QC, olayda yüksek derecede planlama ve kasıt olduğunu söyledi.

Duruşmada savunma yapan Whitty de, 5G baz istasyonlarının potansiyel tehlike kaynakları olduğu yönündeki düşüncesini tekrar etti. Whitty, “Bu görüş doğru olabilir de olmayabilir de, zaman gösterecek” dedi. 47 yaşındaki adam ne olursa olsun kendi eyleminin yanlış ve orantısız olduğunu da kabul etti.

Liverpool’daki bir 5G baz istasyonuna yapılan saldırıyla alakalı kundaçılık suçlamasıyla yargılanan 47 yaşındaki Michael Whitty’e mahkeme sonucunda 3 yıl ceza verildi.