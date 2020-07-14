Birleşik Krallık Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, 2021 itibarıyla 5G altyapısı için Huawei ekipman alınmasının yasaklanacağını söyledi. Halihazırda alınmış olan ekipmanların altyapıdan çıkarılması için ise 2027'ye kadar süre tanındı.

Huawei, tüketiciler tarafından daha çok bir akıllı telefon üreticisi olarak bilinse de aslında dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon altyapı cihazları üreticisi konumunda bulunuyor. Huawei’ye karşı özellikle son bir yıldır daha da yüksek sesle dillendirilen ‘casusluk’ suçlamalarının altında da akıllı telefon ya da diğer tüketici elektroniği ürünleri değil, ağ ve telekomünikasyon altyapısı bulunuyor.

Ocak ayında 5G ile ilgili bir açıklama yapan Birleşik Krallık, Huawei de dahil olmak üzere ‘yüksek riskli’ altyapı üreticilerinin, çekirdek bileşenler hariç 5G altyapısı kurmasına izin vereceğini bildirmişti. Ancak Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin ‘yeni tavsiyesi’, ada ülkesinin fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Zira Birleşik Krallık Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, son gerçekleştirdiği basın açıklaması ile operatörlerin, Huawei donanımlarını altyapılarından çıkarmak için 2027 yılına kadar vakitleri olduğunu duyurdu.

"5G bir dönüşüm olacak... altyapının güvenliğinden emin olabilirsek."

“Telekom güvenliği tasarısı (meclisten) geçtikten sonra bunu yapmaları (Huawei’den ekipman satın almak) yasadışı olacak.” diyen Dowden, mobil operatörlerin 31 Aralık 2020 tarihinden sonra Huawei’den 5G altyapı ekipmanı satın alamayacaklarını, halihazırda alınmış ekipmanların altyapıdan çıkarılması için ise 2027 yılına kadar süreleri olacağını dile getirdi. Dowden konu ile ilgili olarak, “5G ülkemiz için bir dönüşüm olacak; tabii üzerine inşa ettiğimiz altyapının güvenliğinden ve dayanıklılığından emin olabilirsek” şeklinde konuştu.

Dowden’ın yapmış olduğu açıklama 5G altyapısını kapsıyor olsa da uygulama, uzun vadede bundan çok daha fazlasına etki edebilir. Mobil ağ operatörü EE’nin sahibi olan BT, yaklaşık bir buçuk yıl önce, Aralık 2018’de Huawei ekipmanlarını altyapısından kaldırmaya başladığını bildirmişti. Bununla birlikte Huawei’nin Birleşik Krallık’ın hem mobil hem de fiber geniş bant ağı altyapısında önemli bir paya sahip olduğu bilinen bir gerçek. Yine de Birleşik Krallık yönetiminin 3G ve 4G ağlarından da Huawei ekipmanlarını yasaklayıp yasaklamayacağı henüz belli değil.