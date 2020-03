İngiltere'de Polise Coronalı Hastayı Gözaltına Alma Yetkisi

İngiliz hükümeti, Corona virüsüne karşı önlem kapsamında polise ve güvenlik güçlerine geniş yetkiler veren bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte polise Corona virüsü bulaşmış hastayı gözaltına alma yetkisi verilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 5.429 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül Corona virüsü (COVID-19) Avrupa'da endişe yaratıyor. Son olarak, İngiliz hükümetinin salgınla mücadele kapsamında polise geniş yetkiler veren bir düzenleme yapmaya hazırlandığı açıklandı.

Kriz planı kapsamında polislere ve sağlık görevlilerine Corona virüsü hastalarını gözaltına alma yetkisi verilecek. Yine yetkililere araçları, trenleri, gemileri ve uçakları durdurma ve limanları kapatma yetkisi tanınacak. Bunların yanı sıra krematoryum ve cenaze işlemlerinin de hızlandırılması için önlemler alınacak. Yeni önlem paketinin pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Bu tür önlemler İskoçya'da alınmaya başlanmıştı, Birleşik Krallık'ın geri kalanının da İskoçya örneğini takip edeceği anlaşılıyor.

Toplantılar yasaklanıyor

Bütün bunlara rağmen yeni planda okulların tatil edilmeyeceği belirtiliyor. Okulların tatil edilmesi, ebeveynlerin özel olarak gündeme getirdiği bir talepti. Yeni önlem paketinin 14 gün içerisinde parlamentoya getirilmesi bekleniyor. Yeni önlem yasalarının iki yıl boyunca uygulamada kalacağı belirtiliyor. Başbakan Boris Johnson, dün kitlesel bir araya gelişlerin yasaklanmasından yana olmadığını söylemesine rağmen, yeni önlemlerle birlikte 500 ve üzerindeki kişinin bir araya geleceği toplanmaların yasaklanacağı söyleniyor. Bu önlemleri daha önce İskoçya ve İrlanda almıştı.

Johnson, daha çok şirketin evden çalışma uygulamasına geçmesini de istiyor. Ambulanslar ve polis üzerindeki yükün azaltılması için kamusal etkinliklerin durdurulması da hedefleniyor. Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar görülen vaka sayısı 798. Yeni Corona virüsü nedeniyle ölen insan sayısıysa 11.

Öte yandan İngiltere’de ligler, Corona virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ismi açıklanmayan üç Leicester City futbolcusu, Everton’da ismi açıklanmayan bir futbolcu ve Chelsea’de forma giyen Callum Hudson-Odoi’de Corona virüsü çıkmasının ardından Premier Lig de dahil olmak üzere The Championship, League One ve League Two maçları 4 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alındı.