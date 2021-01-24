İngiltere'de 182 Metrelik Baca 4 Saniyede Yıkıldı (Video)

İngiltere'de eski bir elektrik santralinin 182 metre uzunluğundaki bacası, kontrollü patlama yöntemiyle patlatılarak yıkıldı. Dev bacanın yıkılması sadece 4 saniye sürdü.

İnsanlar iş makinelerini ve inşaatları izlemeyi sevdikleri kadar binaların yıkılmasını da izlemeyi seviyor. En eğlenceli yıkım videoları da genellikle kontrollü patlatmalar söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor.

İngiltere'de yaşanan olay da bu durumun bir başka örneği oldu. Staffordshire'da bölgenin siluetinin de bir parçası olan kömürlü elektrik santraline ait baca yıkıldı. 182 metrelik baca tam 57 yıldır ayaktaydı.

İnsanlar uyarılara rağmen toplandı

Polis bölge halkından yıkım alanına girmemelerini istediyse de pek de başarılı olamadı. Yaklaşık 100 kişilik bir kalabalık, tarihi bacanın yıkılma anına şahitlik etmek üzere bölgeye gitti. Daha önce belirlenen bölgelerine patlayıcılar yerleştirilen bacanın yıkılması yalnızca 4 saniye sürdü.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından faaliyete giren tesis tam 53 yıl boyunca faal olmuştu. 2016 yılında ise tesisin çalışmaları durdurulmuştu. O günden bu yana baca kullanılmıyordu. Bir anlamda bacanın yıkılması, bölgenin değişiminin de işareti oldu.

Tesisin yerini yaşam alanı alacak

Santral binasının yıkılmasıyla birlikte açılacak olan alanda yüzlerce kişi için konutlar inşa edilecek. Ayrıca bölgeye yeni bir okul yapılacak. Bunlara ek olarak bir de iş merkezi yapılacağı ifade ediliyor.

Santral bacasının yıkılma anlarını aşağıda yer alan bağlatıdan izleyebilirsiniz.