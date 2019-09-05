İngiltere hükümetinin aldığı bir karar doğrultusundan bundan sonra İngiliz öğrenciler, okullarda Nintendo Switch oyunları oynayacaklar. Hükümet, bu yeni uygulama için Nintendo UK'yla birlikte çalışan ve kar amacı gütmeyen Digital Schoolhouse'la iş birliği yapacak. İlerleyen dönemlerdeyse oynanacak oyunla ilgili bir e-spor turnuvası düzenlenecek.

Eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapmaya karar veren İngiltere hükümeti, İngiliz genç ve çocukların teknolojinin nimetlerinden tam anlamıyla yararlanabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İngiltere hükümetinin aldığı yeni bir karara göre bundan sonra okullarda, Nintendo oyunları oynatılacak ve bu sayede öğrencilerin hem e-sporla iç içe olmaları sağlanacak hem de öğrencilerin bilgisayar ve diğer yaşam becerilerinin gelişmesi sağlanacak.

İngiltere, bu yeni uygulamayı başlatmak için uzun süredir işbirliği yaptığı Nintendo UK'ya bağlı "Digital Schoolhouse"la çalışacak. Aslında Digital Schoolhouse, uzun zamandır İngiltere'deki bazı okullarda öğrencilerin bilgisayar teknolojileriyle daha fazla içli dışlı olmaları için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak bu yeni uygulamayla birlikte öğrenciler, daha küçük yaşlardan itibaren hem bilgisayar hem de e-spor sektörüyle iç içe olacaklar.

Yeni uygulama kapsamında İngiliz öğrencilere oynatılacak oyunlardan bir tanesi "Super Smash Bros". Öğrenciler bu oyunda, aralarında Super Mario ve pokemonların da olduğu karakterlerden bir tanesini seçerek dövüş hünerlerini sergileyecekler. Bu yüksek rekabetli çok oyunculu oyunun, öğrencilerin ekip becerilerini artıracağını düşünen Digital Schoolhouse, ilerleyen dönemlerde bir Super Smash Bros e-spor turnuvası düzenleyecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nintendo UK İletişim Sorumlusu Kalpesh Tailor, bu yeni uygulamanın hem oyun endüstrisine katkı sağlayacağını hem de İngiliz öğrencilerin genç zihinlerine ilham vereceğini söyledi.

Digital Schoolhouse bu yeni uygulamayla birlikte 7.000 öğretmen ve 32.000 öğrenciye ulaşacak.