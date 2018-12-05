İngiliz Parlamentosu, Facebook’un veri erişimi sebebiyle geliştiricilerini suçladığı 250 sayfalık bir belge yayınladı.

Parlamentonun medya komitesi, sahte haberlerle ilgili soruşturmanın bir parçası olarak artık kullanılmayan bir bikini fotoğrafı arama uygulamasının geliştiricisinden gizli Facebook belgelerini ele geçirdi. Ele geçirilen belgelerde, verileri gelire bağlamakla ilgili tartışmalar da bulundu.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg bir mailinde “Nereden gelir elde ettiğimiz konusunda büyük bir soru var. Geliştiricilerin ödemelerimizi/reklam ağımızı kullanmasını kolaylaştırıyoruz ama onlara ihtiyaç duymuyor muyuz? Onlara ihtiyacımız var mı? Yalnızca direkt olarak gelir payı verip bunları kullanan geliştiricilerin bize borçlu oldukları şeye karşı övgü almalarına izin mi veriyoruz? Bana burada istediğimiz ölçekte gelir elde edebileceğimiz bir modelimiz varmış gibi gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Parlamentonun 'Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi', bu belgeleri sosyal medya devine karşı bir ABD davası kapsamında 2013-2014 yıllarındaki dosyaları alan uygulama geliştiricisi Six4Three'den aldı. Uygulama geliştiricisi, Facebook’un 2015 yılında gizlilik politikalarında yaptığı bir değişiklik sonucu Facebook’a dava açmıştı.

Facebook hızlı bir açıklama yaptı. Açıklamasında:

“Six4Three’nin asılsız vakası için topladığı belgeler yalnızca hikayenin bir kısmıdır ve ek bir bağlamı olmadığı için fazlasıyla yanıltıcıdır. Bir insanın arkadaşlarının verilerini geliştiricilerle paylaşmasını engellemek için 2015 yılında yaptığımız platform değişikliklerinin hala arkasındayız. Her işletmede olduğu gibi platformumuz için sürdürülebilir bir iş modeli kurmak amacıyla iç konuşmalarda bulunduk. Gerçekler açık: Asla kimsenin verilerini satmadık.”