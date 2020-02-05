İngiltere: Elimizdeki Gizli UFO Belgelerini Açıklayacağız

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), 1950'lerin başından 2009'a kadar uzanan gizli UFO belgelerini ilk kez halka açıklayacağını duyurdu. Söz konusu raporlarda uzaylı yaşamına dair ne gibi sırların olduğu ise şimdiden merak uyandırdı.

Evrende yalnız mıyız? İnsanoğlu, yüzyıllardır bu sorunun cevabını arıyor. Bazı insanların, dünya dışı varlıkların gezegenimizi ziyaret ettiğine dair inançları tam. Bazıları ise bunun sıradan bir bilim kurgu fantazisinden öteye gitmediğini savunuyor. 51. Bölge üzerindeki spekülasyonlar ve CIA’in gizli UFO belgeleri, kafalarda bazı soru işaretleri yaratsa da farklı bir uygarlıkla temasa dair kamuoyuna sunulan henüz kesin bir kanıt yok.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD) tarafından yapılan açıklamada, 1950'lerin başından 2009'a kadar yapılan UFO araştırmalarının ilk kez halka sunulacağı duyuruldu. Daha önce, UFO'larla ilgili bazı MoD dosyaları, İngiltere Ulusal Arşivleri internet sitesinde yayınlanmıştı. Şimdi ise bakanlığın tüm UFO raporları, bu yıl içinde açılacak özel bir internet sitesinde kamuoyuna sunulacak.

İngiltere Ulusal Arşivleri'ne göre İngiltere'nin UFO'lara olan ilgisi 1950 yıllarında başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) bu esrarengiz fenomeni araştırmak için Uçan Daire Çalışma Grubu (Flying Saucer Working Party) kurmasını isteyen Londra hükümeti, bu konudaki araştırmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdü. Arşiv kayıtlarına göre Uçan Daire Çalışma Grubu, UFO'ların “sahte, sanrı veya sıradan nesneler olduğu” sonucuna vardı. Bununla birlikte, MoD bünyesindeki bazı ofisler, Birleşik Krallık'taki resmi UFO araştırmalarını sürdürerek, bu çabaları 21. yüzyıla taşıdı.

MoD tarafından yayınlanacak gizli UFO belgeleri, 1950'lerin başından 2009'a kadar uzanıyor. Aralık 2009 tarihi itibarıyla UFO çalışmalarını sonlandıran bakanlık, 60 yıllık araştırmanın her satırını önümüzdeki birkaç ay içinde çevrimiçi olarak yayınlamaya hazırlanıyor.