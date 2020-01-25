İngiltere’nin Huawei ve 5G Hakkındaki Kararı Belli Oluyor

Çinli teknoloji devi Huawei’nin İngiltere’deki durumu için kritik haftaya girildi. Gelen açıklamalara göre uzun zamandır beklenen karar önümüzdeki hafta netlik kazanacak.

İngiliz yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Çinli teknoloji firması Huawei’nin ülkenin 5G ağını kurması konusunda izin alıp alamayacağı henüz net değil ancak tahminler, yoğun ABD muhalefetine rağmen en azından sınırlı erişim konusunda yeşil ışık yakılacağı yönünde.

Karar henüz net olarak alınmadı ancak gelecek hafta süreç konusunda net karar ortaya çıkacak. Alınacak kararın Huawei lehine olacağı da konuşulanlar arasında.

ABD'nin Huawei'ye karşı hamleleri diğer ülkelerde de sürüyor:

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien'ın İngiltere'yi Çinli teknoloji devi Huawei'nin 5G iletişim ağını ülkeye sokmaması konusunda uyardığını hatırlayanlar olacaktır. O'Brien, yaptığı açıklamada bu tür bir adımın İngiliz İstihbarat Servisi için bir 'risk' oluşturacağını dile getirmiş ve "İngiltere'nin nükleer sırları, istihbarat servislerinin gizli dosyaları ve tüm devlet sırlarının çalınacağını düşünüyoruz. 5G bir ulusal güvenlik kararıdır. İngiltere'deki yetkililerin Huawei kararını bir ticari karar olarak görmesi bizi şok ediyor" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Huawei'nin ülkelerin 5G internet ağına girmesini engellemek için girişimlerde bulunduğu da artık herkesçe biliniyor. Washington, Çinli tedarikçiyi casusluk yapmakla itham ediyor. Bu suçlamaları Huawei kesin bir dille reddediyor.

İngiltere’den açıklama geldi:

İngiltere İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisi Devlet Sekreteri Andrea Leadsom ise bu hafta yaptığı son açıklamada çok yakında bir karar verileceğini ve kararda birçok faktörün dikkate alınacağını söyledi. Leadsom’a göre bu faktörlere ülkedeki diğer şirketler ve Huawei’nin İngiltere içerisinde yaptığı çalışmalar dâhil olacak.

İngiltere, son 15 yıldır sistemlerinde Huawei ürünleri kullandığını da açıkladı. Güvenlik ajanslarından gelen bilgiye bakılırsa bugüne kadar kayda alınmış riskli bir durum görünmüyor ve ayrıca durum böyleyken Huawei’nin yasaklanması yüklü miktarda masraf çıkararak 5G ile tam fiber ağın devreye girmesini geciktirebilir.