İngiltere’de Savunma Bakanı, Huawei Yüzünden Görevden Alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki Huawei kararının sızdırılması gerekçesiyle görevinden alındığı açıklandı.

Dünya üzerindeki neredeyse bütün ülkelerin bir MGK’sı, bir güvenlik şurası var. Bu toplantılarda ele alınan konular büyük bir gizlilik içerisinde değerlendirilir ve dışarıya açılmaz. İçeride konuşulanların dışarıya çıkması da genelde hiç hoş karşılanmaz.

İngiltere’de yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konuşulan konulardan birinin Huawei olduğu, İngiliz Hükümeti’nin ABD’den gelen baskılara rağmen Çinli firmaya kısıtlı izin vereceği bilgisi basına yansımıştı.

Bu gizli görüşmelerin içeriğinin basına yansıması üzerine İngiliz Hükümeti ve istihbarat teşkilatları sızıntının kaynağını bulmak için harekete geçtiler. İngiltere Başbakanı liderliğinde toplanan kurulda silahlı kuvvetler ve istihbarat servislerinden üst düzey isimlerle bakanlar katılıyordu.

Theresa May, Williamson’a yazdığı mektupta "Büyük bir üzüntüyle size artık tam olarak güvenemeyeceğim sonucuna vardım." diyerek kararını bildirdi.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı görevinden azledilen Williamson da bir cevap mektubu kaleme aldı. Mektupta "Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından yapılan sızdırmanın benim bakanlığım içerisinden kaynaklandığını düşünmenizden üzüntü duydum. Ben durumun böyle olmadığına inanıyorum.” diyen eski bakan, “Bu sızıntıda herhangi bir dahiliyetimin olduğu iddiasını reddediyorum." diyerek suçlamayı da reddetti.

Williamson’dan boşalan Savunma Bakanlığı görevine, Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt’un atandığı açıklandı.