İngiltere, Koronavirüse Bağlı Ölümlerde Çin’i Geride Bıraktı

Birçok ülke gibi İngiltere de zor günler geçiriyor. Dünya genelinde yayılımını son hızıyla sürdüren koronavirüs İngiltere’yi de oldukça etkilemiş durumda. Bugün açıklanan verilere göre bir kritik sınır daha geçildi ve can kaybında İngiltere Çin’i geride bıraktı.

Çin’de ortaya çıktıktan sadece haftalar sonra diğer ülkelere de yayılıp günlük yaşamı tamamen etkileyen, can kayıplarına sebep olan ve etkilediği tüm ülkeleri ekonomik yönden zora sokan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Devletler tarafından alınan tedbirler her gün gündeme oturuyor ve sayısız kişi tarafından tartışılıyor. Salgına karşı takındığı tutum yönünden eleştirilere hedef olan bir ülke de İngiltere olarak biliniyor.

Daha önce Başbakan Boris Johnson ve Prens Charles gibi isimlerin koronavirüse yakalandığı duyurulan ülkede bugün açıklanan verilere göre yeni bir eşik atlanarak can kaybı sayısında 3.605’e çıkıldı. Böylelikle İngiltere, toplam can kaybı 3.203 olan Çin’i geçmiş oldu. İngiltere’de son 24 saatte yaşamını kaybeden vatandaşların sayısının 684 kişi olduğunu da ekleyelim.

Vefat sayısında Türkiye 13. sırada:

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan son bilgilere göre dünya geneli vefat sayısında İngiltere, böylelikle 14.681 ölümle İtalya, 10.935 ölümle İspanya ve 6.507 ölümle Fransa’nın ardından dördüncü sıraya oturmuş oldu. Ülkemiz ise toplamda 425 vefatla bu listenin 13. sırasında bulunuyor.

Küresel çapta toplam vaka sayısıysa sürekli güncellenen bilgilere göre 1 milyon 83 bini geçmiş görünüyor. Bu listenin ilk sırasında 266.671 vakayla Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. ABD’yi İtalya, İspanya, Almanya, Çin, Fransa ve 53.183 vaka sayısıyla İran izliyor. İran’dan sonra yer alan İngiltere, 38.688 vaka sayısıyla listenin 8. sırasında bulunuyor. Türkiye ise bu akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan onaylanmış 20.921 vakayla İngiltere’nin ardından 9. sırada yer alıyor.