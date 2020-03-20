İngiltere'den Koronavirüs Nedeniyle Çalışamayanlara Destek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, bugün yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayanlara 3 ay devlet desteği sunulacağını söyledi. Devletin sunacağı desteğin üst limitiyse 2.500 sterlin olarak belirlendi.

2019 yılının aralık ayında Çin’de gizemli bir virüs olarak ortaya çıkan koronavirüs, açıklandığı ilk günden sonraki 1 ay içerisinde birçok ülkede görüldü. Virüs, önce Asya ülkelerini etkisi altına aldı ve daha sonra dünyanın her noktasına yayılmayı başardı.

Koronavirüs, bugüne kadar teyit edilen bilgilere göre toplamda 265.495 kişide tespit edildi ve bu kişilerden 11.147’si hayatını kaybetti. Virüsün kaynağı olan Çin, üç aylık sürecin ardından virüsten kurtulma noktasına geldi ancak virüs burada etkisini yavaş yavaş azaltsa da kendisine yeni merkez olarak Avrupa’yı belirledi.

İngiltere, çalışamayanlara 3 ay boyunca destek çıkacak:

Koronavirüs, özellikle son haftalarda Avrupa’daki etkisini katlayarak çoğalttı. Günümüzde tüm Avrupa ülkelerinde görülen koronavirüs, her bir ülkenin ayrı ayrı önlemler almasına neden oldu. Dünya, koronavirüsün yayılması için sayısız önlem alsa da bazı insanlar bu önlemler dolayısıyla zarar gördü.

Koronavirüs nedeniyle birçok insanın iş yerleri geçici süreyle kapatılınca insanlar işlerinden oldu ve evde kalmalarına zorlandıkları bu süreçte geçim sağlama sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin bu insanlar için alacağı yeni önlemi açıkladı.

Maaş desteğinde üst limit 2.500 sterlin:

Maliye Bakanı Rishi Sunak, virüs nedeniyle çalışamayan insanların maaşlarının %80’inin 3 ay boyunca devlet tarafından ödeneceğini açıkladı. Bununla birlikte devletin her ay yapacağı bu desteğin üst limiti de ayda 2.500 sterlin (19.026 TL) olarak belirlendi. Sunak, İngiltere’nin tarihinde ilk kez devletin ekonomiye bu boyutta müdahale ettiğini ekledi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın açıkladığı diğer önlemlerse şu şekilde: