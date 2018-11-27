9 ayrı ülkeden seçilen meclis üyeleri, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün, İngiltere’deki duruşmasına katılmaması sonucunda sert konuştular. Dava heyetinden gelen bazı Tweetler, Zuckerberg hakkında ilginç ifadeler içeriyor.

9 farklı ülkeden seçilmiş 24 parlamento üyesi, Londra’da düzenlenen büyük bir etkinlik için bir araya geldi. Etkinliğin merakla beklenen gündemi, sahte haber skandallarıyla adı gündeme gelen, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün yargılanacak olmasıydı. Yargılama anında Arjantin, Belçika, Brezilya, Kanada, Fransa, İrlanda, Letonya, Singapur ve İngiltere’den temsilciler salondaki yerlerini almışken, Mark Zuckerberg’ün yerinde yeller esiyordu.

Uluslararası komite, Zuckerberg’e birçok kez davette bulunmuştu fakat sosyal medya devinin CEO’su Zuckerberg, kendi yerine Facebook’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde ‘Kamu Politikaları’ sorumlusu Richard Allan’ı gönderdi.

Allan, salonda Zuckerberg için ayrılmış koltuğu boş bırakarak hemen yanındaki bir koltuğa oturdu. Facebook’un politika şefi, Zuckerberg’ün yokluğu için özür diledi. Zuckerberg’ün davadan kaçma girişimi, meclis üyeleri tarafından hoş karşılanmadı.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin resmi Twitter hesabından atılan Tweet, tüm okları Zuckerberg üzerine çevirdi:

“9 ülke

24 resmi temsilci

447 milyon insan temsil ediliyor

Tek bir soru: Mark Zuckerberg nerede?”

Meclisin Kanadalı temsilcisi Charlie Angus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

“Uluslarası Büyük Komite, Facebook’u sahte haberler, yanlış bilgilendirme ve seçimleri sabote etmek suçlarından yargılamak için bir araya geldi. Facebook politika şefi Richard Allan’ın sorgusunu üsteleneceğim. Zuckerberg davetlerimizi görmezden geldi.”

Toplantıda, İngiliz komite üyesi Damian Collins, Facebook’daki Rusya bağlantılı tuhaf aktiviteler hakkında bilgi verdi. Şirketin iç yazışmalarından elde edilen belgelere göre, bir Facebook mühendisi, Rusya’nın dahil olduğu bir sorun konusunda şirketi uyarmış. Collins, konu hakkında şu ifadeleri paylaştı:

“Facebook’da bir mühendis, Ekim 2014’te Rus IP adresli şirketlerin, ‘Ordered Friends API’ aracılığıyla günde 3 milyardan fazla veri puanı çekebilmek için bir ‘Pinterest API’ anahtarı kullandığını tespit etti.”

İngiliz komite üyesi Collins, henüz elindeki belgeleri yayınlamadı fakat bu yetkiye sahip olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Collins’in elindeki belgeler aynı zamanda ABD’de bir mahkemede koruma altında. Facebook’un, bu konuda başı daha çok ağrıyacağa benziyor.