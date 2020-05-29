İngiltere'de Nisan Ayında Sadece 197 Adet Otomobil Üretildi

İngiltere’de otomotiv şirketlerinin koronavirüs (Covid–19) salgınından etkilenmesi üzerine, İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada, nisan ayında fabrikaların kapatmasıyla otomobil üretiminin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99,7 seviyesinde azaldığı bildirildi.

İngiltere’de nisan ayında sadece toplam 197 araç üretildiğini açıklayan SMMT, verilere göre 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük araç üretiminin kaydedildiği belirtildi.

İngiltere'de nisan ayında üretimin durmasıyla yıllık bazda toplam otomobil üretimi yüzde 27,6 azaldı ve toplamda 319 bin 449'a geriledi. Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında İngiliz otomotiv şirketleri nisan ayı içerisinde sağlık personelinin kullanması için 700 bin kişisel koruyucu ekipman üretimi yaptığı belirtildi.

Açıklamada düşüncelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Araç üretiminin nisan ayında tamamen rafa kalmasının ardından, veriler şaşırtıcı değil. Fakat yine de bu veriler endüstrimizin karşılaştığı zorlukların ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından önemli.” ifadelerini kullandı.