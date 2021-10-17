Küçük yaştaki öğrencilerin yasak olmasına rağmen Squid Game izlediklerini söyleyen İngiltere'deki öğretmenler, öğrencilerin diziyi taklit ettiklerini söyleyerek velileri uyardı.

Yayınlandığı ilk günden beri kendisine sağlam bir hayran kitlesi edinmeyi başararak Netflix’in 90 farklı ülkede en çok izlenen yapımı olan ‘Squid Game’ çılgınlığı adeta bir çığ etkisi yaratarak büyümeye devam ediyor. Güney Kore yapımı dizide, bir çeşit yarışmaya katılan yetişkinler sözde Kore’de ‘çocuk oyunu’ olarak bilinen popüler sokak oyunlarını oynuyor; ancak sıradan bir yarışmanın aksine bu yarışmada kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Uzmanlar ise, içerdiği şiddet ve cinsel sahneler dolayısıyla 15 yaşın altındakilerin izlemesinin yasak olduğu Squid Game’in, 15 yaş ve üstündeki çocuklar için de pek uygun olmadığı görüşünde.

İngiltere’den gelen bir haber ise dizinin çocuklar için neden uygun olmadığını açık bir şekilde ortaya koydu. Habere göre İngiltere’deki öğretmenler; en küçük öğrenciler de dahil olmak üzere pek çok öğrencinin Squid Game’i taklit eden oyunlar oynadığı uyarısında bulundu.

Okullar, öğrencilerin 'Squid Game' izlememesi konusunda velileri uyardı

İngiltere genelindeki bazı okullar, çocukların ‘Squid Game’ izlemelerinin sakınca arz ettiğini söyleyerek öğrencilerin ailelerine televizyon, telefon ve tablet benzeri elektronik cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

Lincoln’de bulunan Sir Francis Fill ilkokulunda görev yapan Gareth Nichols, okulda aralarında 6 yaşındaki çocukların da bulunduğu bir grup öğrencinin Squid Game hakkında konuştuklarına ve dizide yer alan bazı sahneleri canlandırdıklarına şahit olduğunu aktardı. “Oyunlar geleneksel çocuk oyunları gibi gösterilse de şiddetle sonuçlanmalarından dolayı genç izleyiciler için uygun değil. 15 yaşındakilere de izletilmemesinden yanayım. “ ifadelerini kullanan Nichols, ebeveynlere de çocuklarının neler izlediğini yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine okulun derhal velileri durumdan haberdar ederek elektronik cihazların ayarlarını kontrol etmeleri konusunda uyardığını belirten Nichols, “Çocuklar cihazlar üzerinden ailelerin haberi olmadan diziyi izliyor olabilir, “ şeklinde konuştu.

Doğu Yorkshire’daki bir diğer okul olan Welton İlköğretim okulu da kimi öğrencilerinin diziyi izlediklerinin farkında olduklarını söyleyerek çocukların ailelerine uyarı rehberi gönderdiklerini kaydetti.