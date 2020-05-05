Bundan 16 yıl önce piyasaya sürülen ve milyonlarca tüketici tarafından kullanılan Inkscape isimli bir grafik tasarım programı, nihayet kararlı sürüm güncellemesi aldı. Geliştiriciler, Inkscape'in 1.0 kodlu güncellemesini bugün itibarıyla yayınladılar.

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yazılım sektörü de çok büyük bir önem kazandı. Çünkü bilgisayarların aktif olarak kullanılabilmesi için çeşitli programlara ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca bazı spesifik çalışmalar için geliştirilmiş yazılımlar da bulunuyor ve bu yazılımlar, kimi zaman milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Yazılım geliştiricileri, tasarladıkları programları sürekli olarak güncelliyorlar. Çünkü bu güncellemeler uygulamaları daha güvenli bir hale getirmenin yanı sıra yeni özellikler ve bazı düzeltmeler de getiriyor.

16 yıldır hizmet veren uygulama ilk kez 1.0 güncellemesi aldı

Yazılımlar için oluşturulan sürüm kodlarının hiçbir kuralı bulunmuyor. Yani geliştirici ekipler, tasarladıkları programlar için diledikleri kodları kullanabiliyorlar. Ancak tüm dünya genelinde önemli olan bir sürüm kodu bulunuyo:1.0. Herhangi bir kullanıcı, bu ve bunun üstünde herhangi bir kod gördükleri zaman, uygulamanın test aşamasının bittiğini ve artık kararlı bir sürüm olarak sunulduğunu anlıyorlar

Inkscape isimli bir uygulama, bundan yaklaşık 16 yıl önce piyasaya sürüldü. Bir grup geliştiricinin bir araya gelerek oluşturduğu Inkscape, açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak sunulan bir grafik tasarım ve fotoğraf düzenleme uygulaması. Linux, Windows ve macOS için piyasaya sürülmüş olan uygulama, bugüne kadar bir türlü kararla sürüme ulaşamamıştı. En son 2019 yılının başında güncellenen uygulama, "0.92.4" sürümündeydi. Bugün sunulan güncelleme ise Inkscape'i, 16 yıl sonra ilk kez kararlı hale getiriyor. Daha doğrusu kararlı sürüme ulaştırıyor.

Geliştiriciler, bu uygulamanın daha çok tüketiciye hitap edebilmesi için uygulamayı hem ücretsiz tutuyorlar hem de onlarca ek destek sunuyorlar. Böylelikle Inkscape, ilerleyen dönemlerde çok daha popüler bir hale gelebilecek.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalarda, Inkscape'in ilk kararlı sürümünün, beta(!) sürüme kıyasla ufak tefek değişikliklerle birlikte geldiği belirtiliyor. Bu değişikliklerin başında uygulamaların dosya adı uzantıları sistemi geliyor. Tüketiciler, önceki dönemlerde üçüncü taraf uzantıları rahatlıkla kullanabiliyorlardı. Ancak yeni sürüm, şu an için tüm üçüncü taraf uzantılara destek vermiyor. Ancak geliştirici ekip, ilerleyen dönemlerde bu sorunun ortadan kalkacağını açıkladı.

Eğer sizler de Inkscape'in 16 yıllık sürecin sonunda kullanıma sunulan ilk kararlı sürümüne ücretsiz olarak erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ancak macOS çin sunulan sürümün henüz teknik olarak kararlı olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Geliştirici ekip, ilerleyen günlerde bu durumun da üstesinden gelecektir.