Singapur Havayolları, en son 2013 yılında aktarmalı olarak gerçekleştirdiği New York - Singapur seferini bu sefer ekspres sefer (direkt uçuş) olarak geri getiriyor.

Singapur Havayolları, aralarında yaklaşık 15.000 kilometrelik mesafe bulunan tam 19 saatlik ABD ve Singapur seferlerine yeniden başlıyor. En son 2013 yılında yapılan ve şirketi ekonomik olarak zarara soktuğu için kaldırılan seferler, uzun fizibilite çalışmaları sonrasında yeniden takvime ekleniyor.

Bugün ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan çift motorlu A350-900 ULR uçağında ekonomi sınıfı bulunmayacak. Bunun yerine 67 birinci sınıf (yatak olabilen) ve 94 premium ekonomi koltuk bulunacak. Birinci sınıf yolculara istedikleri iki farklı zamanda yemek ve içecek servisi yapılacak. Premium ekonomi sınıfına ise 3 kez belirlenmiş vakitlerde yemek ve içecek servisi yapılacak. New York - Singapur seferinin bilet fiyatları ise 900 dolar ile 1500 dolar arasında değişiyor.

Havacılık uzmanı olan ve uçağın ilk seferinde yolcu olarak bulunacak Geoffrey Thomas, uçuşla ilgili şöyle konuştu: "Bu hat iki büyük finansal merkez arasında. Bu nedenle bu uçağı iş insanlarıyla ya da aktarmasız uçuşun rahatlığını yaşamak isteyen varlıklı yolcularla dolduracaklar."

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