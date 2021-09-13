İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, 24 Eylül'e kadar devam edecek inşaat durdurma kararıyla ilgili konuştu. Sektörde 1,2 milyon kişinin bulunduğunu söyleyen Tellioğlu, en az 600 bin işçinin işinden olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye'deki inşaat sektörünün durma noktasına geldiğinden bahsetmiştik. Zira İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), artan çimento fiyatlarını protesto etmek amacıyla tüm inşaatları durdurmaya karar vermiş, bu sürecin 24 Eylül'e kadar devam edeceğini söylemişti. Şimdi konuyla ilgili olarak, yeni ve oldukça tedirgin edici bir açıklama geldi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu tarafından yapılan açıklamalarda, başlattıkları protestonun karşılık görmemesi durumunda, işçi çıkarma yoluna gidileceği ifade edildi. İnşaatlarda çalışan 1,2 milyon işçi olduğunu belirten Tellioğlu, bunun en az 600 bin kadarının işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Tellioğlu, hükümetin ihracat yavaşlatma kararının çimento fiyatlarını düşürüp düşürmeyeceğinden pek de emin değil gibi görünüyor.

Müteahhitlerin büyük bir bölümü, işten çıkarma yoluna gitmeyi düşünüyor

Tahir Tellioğlu tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; "Yüzde 200 zamlanmış çimento fiyatlarıyla inşaatları yapabilmemize imkan yok. 15 günün bitiminde belki bu süreyi bir 15 gün daha uzatıp iş durdurma eylemini 1 aya çıkarabiliriz. Sonuç alamazsak ne yapabiliriz diye düşündük. Birçok arkadaşımız işçi çıkarma yolunu gösterdi. Eğer eylem süresi biter ve fiyatlar hâlâ düşmemiş olursa, eylemlere destek veren müteahhitlerimizin inşaatlarında çalışan 1.2 milyon işçiden en az yarısını, yani 600 bin civarında işçiyi işten çıkarmak zorunda kalabiliriz.”

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İMKON'un kararına uymayan bir tutum sergileyip, inşaatların devam etmesine karar vermişti. Bu kararla ilgili de konuşan Tahir Tellioğlu, "TMB çoğunlukla devlete ve yurt dışına iş yapan 100 üyeli bir birlik. Biz ise yüz binlerce müteahhidiz. Büyük müteahhitler devletten fiyat farkı alıp zarardan kurtuluyor. Bizlerin böyle bir şansı yok. Yüzde 200 zamlanan çimento fiyatlarının yüzde 85 arttığını söylemeleri de gerçekle bağdaşmıyor."