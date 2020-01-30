İnşaat Mühendisleri Odası’ndan İzmir İçin Kritik Uyarı

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir’le ilgili araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Seferihisar ve Balçova ilçelerinin incelendiği çalışmada şehrin 7 ve üstü şiddetteki bir depreme yeterince hazırlıkla olmadığı ortaya çıktı.

Son günlerde ülkemizde peş peşe yaşanan depremler, depremi bir kez daha gündeme getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı olan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte bir araştırma yaptı. Araştırmada Balçova ve Seferihisar ilçelerinin durumu incelendi

7 ve üzeri şiddette bir depreme hazır değiliz

Raporda, İzmir’deki 670 bin binanın 70 bininin şiddeti 7.0 ya da üstünde olan bir depremde yıkılacağı ya da ağır hasar göreceği belirtiliyor. Böyle bir durumda can kaybının ise 30 bin olacağı tahmin ediliyor.

İMO Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, raporun iki ilçeyi kapsadığını, İzmir’in tamamını kapsayan bir çalışma yapılmadığını söyledi. Erdoğan açıklamasında "Yaptığımız araştırmaya göre ağır hasarlı ve yıkılacak bina oranı yüzde 12-13. Biz bu oranı, Balçova ve Seferihisar'da yapılan çalışmaları tüm kent geneline yayarak elde ettik. Aslında bu rakamlar, çok da şaşırtıcı rakamlar değil. Gölcük depremine baktığımızda, burada aynı rakamlara ulaşılıyor. Yüzde 6-7 civarında bina yıkılıyor. Yine aynı oranda da bina ağır hasarlı hale geliyor. Ülkenin tamamında yapı stokunun aynı olduğunu düşünürseniz, bir sınavdan geçtik. Gölcük depremi. Burada elde ettiğiniz sonuçları aslında kabaca diğer yerlerde de görebilirsiniz" dedi. Yani başımıza gelen deprem felaketlerinden genel tabloda pek bir şey öğrenememişiz.

“Önce mevcut durumu bilmeliyiz”

Erdoğan ayrıca depreme hazır olmak için önce mevcut durumu bilmek gerektiğini söyledi. Risklerin belirlenmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının can kaybını yarı yarıya azaltacağını söyleyen İMO şube başkanı, önemli olanın kararlılık olduğunu söyledi.

Erdoğan açıklamalarında televizyonlara çıkan uzmanları da eleştirdi. Yerbilimcilerinin açıklamalarına değinen Erdoğan, “televizyonlara çıkarak, 'deprem o gün mü olacak, bugün mü olacak, kaç şiddetinde olacak?' Bunları konuşuyor. Bu ülke deprem ülkesi. Yüksek şiddetli depremler olabilir ve olacak. Bizim oturduğumuz binaları güvenli yapmak dışında bu konuda yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yapıyı güvenli hale getirmemiz lazım. Bu konuda da inşaat mühendisleri yetkili tek merci." dedi.

Şehrin yapı stoku bilinmiyor

Ellerinde veri olmadığını, yapı stokunun zamanında çıkarılmadığını da söyleyen Erdoğan, "Nereye doğru ilerlediğimizi bilmiyoruz. 2009 yılında yapılan Radius İzmir Deprem Master Planı ile 2012 Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı çalışmaları sırasında İzmir'in yapı stokunun çıkarılması kararı alınmıştı. Bu kararın altında bakanlık imzası bulunuyor. O zaman alınan kararda, kentin yapı sokunun 2017 yılına kadar çıkarılması gerektiği belirtildi. Hatta bu çalışmanın kamu kurumlarından başlatılması yönünde karar alındı, ama çalıma yapılmadı. Şu anda biz kamu binalarının durumunu dahi bilmiyoruz. AFAD, belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yarın deprem olduğunda afeti koordine edecek ve yönlendirecek kurumlar. Bu kurumların durumunu dahi bilmiyoruz. Elimizde veri olmadan nereye doğru gittiğimizi tespit edebilmemiz imkansız" ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Alınç da bir açıklama yaparak kentsel dönüşüm çalışmalarının gerekliliğini dile getirdi. Yapı stoku ile birlikte sosyoekonomik çalışmalar da yapılması ve gerekli altyapının kurulması gerektiğini söyleyen Alınç, kentsel dönüşümün parsel bazlı değil alan bazlı olarak yapılması gerektiğini de ekledi.