İnsan Bağırsağında Yaşayan 100 Yeni Canlı Türü Keşfedildi

İnsanlara öyle gelmese de insan vücudu oldukça büyük bir biyolojik zenginliğe sahip. Bedenimizde yaşadığını bildiğimiz türlerin arasına yenileri katıldı.

İnsanlar olarak pek çok canlı türü ile ortak yaşam içerisindeyiz. Bu canlıların bir kısmı vücudumuzda yaşıyor. Genel olarak varlıklarını değil yokluklarını fark ettiğimiz bu canlılar, pek çok yaşamsal işlevimizi gerçekleştirmemizde bize yardımcı oluyor.

Bağırsaklarımızın bakteri yaşamına ev sahipliği yaptığı uzun süredir biliniyor. Avustralya'daki Hudson Enstitüsü’nden Dr. Samuel Forster’in Nature Biotechnology dergisinde yayımlanan çalışması ise bağırsaklarımızdaki yaşamın ne kadar renkli olduğunu gösteriyor.

Kanada ve Birleşik Krallık’ta yaşayan 20 katılımcının bağırsağından alınan örnekleri inceleyen Dr. Forster ve ekibi, 273 farklı bakteri türü keşfetti. Bu türlerden 105’i daha önce bilinmiyordu. Bilinenlerden ise 68’i daha önce sınıflandırılmamıştı. Farklı zincirlere sahip olan toplam 737 bakteri tespit edildi.

Forster, dünya çapında insanların bağırsaklarında 5000 farklı bakteri yaşadığını ancak insanların her birinde 200 kadar farklı türde bakteri olduğunu söylüyor. Bu bakterilerin bazıları bütün insanlarda ortak olarak görünürken bazı bakteri türleri ise küçük yerel gruplarda gözlemleniyor. Araştırmacı, deneyde keşfedilen türlerin sayısının, örnek grubun 6’dan 20’ye çıkmasıyla beraber bakteri türü sayısının da büyük oranda arttığını belirtiyor.

Bağırsaklarımızdaki yaşamın incelenmesi, yaşayan bakterilerin kültür ortamında çoğaltılması ve incelenmesi kadar zor bir işlem. Şu anda araştırmaların devam ettiğini belirten Dr. Forster, yeni ve büyük bir araştırmanın daha yolda olduğunu söylüyor.

Bağırsak bakterileri genelde büyük hastalıklar dışında pek incelenmiyordu. Son yıllarda ise bu küçük canlıların genel sağlığımız için ne kadar önemli olduğu anlaşıldı.