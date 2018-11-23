Bilim İnsanları, İnsan Beyninde Yeni Bir Kısım Keşfetti

Bir beyin haritacısı, hücrelerin kümelenmesinin insanlara özgü olduğunu ve motor kontrolünden sorumlu olabileceğini öne sürdü.

30 yıl önce, George Paxinos, beyin kökünde daha önce hiç kimsenin bulamadığı yeni bir hücre kümesini keşfetti fakat üzerinde pek durmadı. 2018 yılında ise yine Paxinos tarafından yapılan yeni bir araştırma, hücrelerin kümelenmesinin kesinlikle önemli olduğunu gösteriyor. Bu hücreler aslında insan beyninin daha önce keşfedilmeyen bir bölgesinde bulunuyor. Keşfedilen nöron kümesinin ince motor kontrolünden sorumlu olabileceği ve gitar çalmak, spor yapmak ve oyun oynamak gibi yeteneklerimizi belirlemede rol alabileceği üzerinde duruluyor.

Profesör Paxinos, dünyanın en saygın “beyin haritacılarından” biridir ve nörobilimcilerin, beyin cerrahlarının ve klinisyenlerin beyin yapılarını daha iyi kavramalarını sağlayan insan ve hayvan beyinlerinin haritalarını oluşturur. İlk beyin atlasını 28 yıl önce yayınladıktan sonra asıl ilgi duyduğu bölgeye geri dönmesi, beyin hücrelerinin küçük gruplaşmasının keşfine yol açtı. Yeni bulduğu yapılara ise 'Endorestiform nucleus' adını verdi.

Yeni keşfedilen bu kısım insanlardan başka canlılarda bulunmuyor. Bu yüzden Profesör Paxinos, bu yeni hücre kümesinin sadece insanlarda bulunan ince motor kontrolünden (gitar çalmak, spor yapmak ve oyun oynamak gibi yetenekler) sorumlu olabileceğine inanıyor.

Bu yeni araştırma ve benzer araştırmalar, normal beyin fizyolojisini anlamamıza yardımcı olabilir ve Alzheimer veya motor nöron hastalığı gibi patolojilerde, işlerin nasıl ve neden yanlış gittiğine dair bilim insanlarına müthiş bilgiler sunabilir. Profesör Paxinos, daha ayrıntılı bilgiler elde etmek için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.