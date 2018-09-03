Günümüzün önemli girişimcilerinden olan ve ürettiği teknolojiler ile gündeme gelen Elon Musk, şimdilerde nöroteknoloji şirketi Neuralink’de insan beynini fiziksel bir bağlantıya sahip olmayan bilgisayarlarla bağlamak için bir araç geliştiriyor.

San Francisco merkezli nöroteknoloji şirketi Neuralink’in implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI’ler) geliştirmesi bekleniyor. Bu girişimin bizlere faydası ise şu şekilde olacak: Kısa vadede felçten kaynaklanan ciddi beyin hastalığını ve beyin hasarını tedavi edecek cihazlar üretmeyi planlayan Neuralink, uzun vadede ise ölen insanları yeniden hayata döndürmek için ter dökecek.

Nöral bağ olarak adlandırılan insan beyninin makineye bağlanması olayı, bizlerin yapay zeka ile rekabet edebilmesini sağlayan bir bilgisayar arayüzü teknolojisidir. Şu anda bu teknolojinin geliştirilmesi için araştırmaya fon sağlayan Musk, küçük elektrotların beyine implant edilmesiyle vaat edilen durumun gerçekleşebileceğini düşünüyor. Bu noktada her şey yolunda gider ve Musk hayal ettiği teknolojiyi hayata geçirirse, insan beyni ile yapay zekalar birleştirilecek, ortaya da hafıza ve bilişsel güçlerin geliştirilmesine dair veriler çıkacaktır.

Şu an için yapılması zor duran, belki de imkânsız gibi görülen bu proje, birçok başarılı şirketi yöneten Elon Musk’ın yapay zeka alanındaki en önemli hamlesi olarak değerlendiriliyor. Teknolojinin nasıl çalışacağına gelecek olursak; insan ve makine arasındaki mükemmel simbiyozu oluşturacak olan ağ, kafatasına implante edilen elektrotlar ile gerçekleşecek.

İlerideki bilgisayar teknolojisinin insan zekasını geçeceği düşünüldüğü için üzerinde titizlikle durulan projenin uzmanlara göre bizlere faydası muazzam boyutlarda olacak. Makinelerden yardım alacağımız dönemde, bir tuşa basarak binlerce veriye erişmemiz de elbette işe yarar olacaktır. Daha önce de dediğimiz üzere şu an için zor görünen bu teknoloji, Elon Musk ve ekibinin ellerinde can bulmaya hazırlanıyor. Öte yandan Neuralink, projenin geliştirilmesinde etkin rol oynayacak mühendislere de iş çağrısında bulunuyor. Bu noktada mühendislik yapmak isteyen yazılım ve makine mühendisleri, Elon Musk’ın ekibine dahil olabilirler.