İnsan Eliyle Yapılmış En Eski Çizim Bulundu

Çizimi 73,000 yıl öncesine dayanan bu resim, var olan en eski figüratif çizim rekorunu 30,000 yıl ile geçti.

Arkeologlar, insanlar tarafından Güney Afrika’nın kıyılarındaki bir taş üzerine çizilen eski bir resim buldular. 73.000 yıl öncesine dayanan bu gizemli resim, altı çizgiyle çakışan beş adet çizgiden oluşuyor, hashtag adını verdiğimiz "#" karakterinin daha karmaşık hali gibi.

Resim, Cape Town’ın 300 kilometre kadar doğusundaki Blombos mağarasından çıkartıldı. 100.000 yıl önce insanların bu mağarayı sıkça ziyaret ettikleri öğrenildi ve yine bu mağara içinde sembolik çizimler ve aletler yapılmış olduğuna dair kanıtlar bulundu. Bulgular, Blombos mağarasındaki kazıları 1991’den beri yöneten, Bergen Üniversitesi'ndeki arkeolog Christopher Henshilwood tarafından Nature’da yayınlanan yeni bir yazıda tanımlandı.

Konu hakkında konuşan Henshilwood ve yardımcı yazarları “Bu yeni keşif, bir önceki bilinen en eski çizimleri 30.000 yıl kadar geride bıraktı” açıklamalarında bulundu ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu çizim, Güney Afrika’da yaşamış olan Homo Sapiens’in farklı tekniklerle farklı yüzeylere grafik çizimler yapabildiğini gösteriyor.”

İnsanlar tarafından yapılmış en eski resim rekorunun eski sahibi, Endonezya adası Sulawesi’deki bir mağarada bulunan 40.000 yıllık el izleriydi. Bunun yanında Neandertal çizerlerin de 64.000 yıl önce İberya yarımadasının mağaralarında resimler bırakmış olabilecekleri düşünülmekte.

Çizimin insanlar tarafından bilerek çizilmiş olup olmadığını anlamak için ekip; çizimi hem optik, hem elektron mikroskoplarıyla, hem de örneklerdeki moleküler yapıları çözümlemek için bir görüntüleme tekniği olan RAMAN spektroskopisiyle inceledi. Yapılan testler sonucunda çizgilerin; mağarada yaşayanların kil, kum ve demiroksit ile üretmiş olabileceği yapay, kırmızı bir toprak boyası ile çizildiği ortaya çıktı.

Ekip bu çizimin hangi alet ile yapıldığını anlamak için de araştırma yaptı ve çizgilerin ucu 1-3 milimetre çapında olan ilkel bir pastel boya ile yapıldığı öğrenildi. Çizim hakkında birçok detayın ortaya çıkartılabilmiş olması başarılı sayılabilse de en meraklandırıcı gizem hala çözülememiş durumda. Ekip bunun bir sembol mü yoksa daha büyük bir resmin bir parçası mı olduğu konusunda bir şey söyleyemiyor.

Frances d’Errico, araştırmanın ikinci yazarı, Blombos mağarasındaki eski insanların bu çizimi yapmalarının ardındaki motivasyonu bulmaya çalıştıklarını belirtti. Bu konuda konuşan d’Errico, “Eski çizimler yapılırken beynin hangi kısmının kullanıldığı konusunda deneyler yapmak için nörobilim adamları ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca Güney Afrika'dan gelen henüz yayınlanmamış olan kanıtları inceliyoruz ve Doğu'da nasıl ve ne zaman benzer davranışların ortaya çıktığını araştırıyoruz.” açıklamalarını yaptı.

73.000 yıl önce bir taşın üzerine çizgi çizmek konusunda çizerleri ne motive etmiş, bilinmiyor. Ancak bu resim insanların soyut duygularını dışa vurma içgüdülerinin tarihin derinliklerinde de var olduğunu kanıtlıyor.