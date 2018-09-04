İnsan Gözünün Olmayan Şeyleri Görebildiği Keşfedildi

İskoçya’da yer alan Heriot-Watt Üniversitesi araştırmacıları, insan gözü ve beyin koordinasyonu aracılığıyla aslında var olmayan “hayalet” görüntüleri görülebildiklerini ortaya çıkarttılar. Sıradaki hedef hayalet görseller oluşturmak için insan beynini hacklemek.

Bilim insanları, son yılların en ufuk açıcı araştırmalarından birisini daha sonuçlandırdılar. Elde edilen sonuçlara göre insanların görüşleri, normalde hiç görünmeyen dalga boylarına kadar genişletilebilir.

Optik teknolojiler ele alındığında, aslında gözle göremediğimiz “hayalet” görselleri görebilmek adına geliştirilen bazı teknikler mevcut. Işık kullanarak yaratılan bilimsel bir illüzyonla, yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturmak mümkün. Hatta bazı teknikler tek piksellik görüntüyü yine yüksek çözünürlüklerde görmeye imkan tanıyor.

Heriot-Watt Üniversitesi’nden Alessandro Boccolini ve ekibi, insanların aslında olmayan bu hayalet görselleri geliştirmek için bir teknik keşfettikleri bildirildi. Yani bir başka deyişle görme duyumuz aldatılarak aslında hiç olmayan nesneler ve görüntüler görebileceğiz. Biliyoruz, insanın kulağına biraz garip geliyor. Gelin temel anlamda sistemin nasıl çalıştığına bakalım.

“Hayalet görüntüleme” olarak andığımız “ghost imaging” nedir ?

Hayalet görüntüleme, bir nesneye rastgele bir ışık deseni yansıtılarak, bu ışığın tek bir piksele yoğunlaştırılmasıyla çalışıyor. Bu işlemi farklı ve rastgele ışık desenleriyle tekrarlamak, ışık yoğunluğunun nasıl değiştiğine ilişkin bir dizi veri noktası üretiyor.

Bu veri noktalarının rastgele değişmesi gerekiyor, ancak durum öyle değil. Bütün ışıklar aynı nesneden yansıyorlar. Verileri doğru şekilde manipüle etmek, söz konusu nesnenin hiç var olmayan görüntüsünü oluşturmaya yarayabilir.



Daha önce Çinli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir hayalet görüntüleme örneği, sağdaki tamamen var olmayan bir görünü. Soldaki ise 1 piksellik verisyonu. Yapay olan, orijinal görüntüdeki ışıkla oluşturumadı..

Nesnenin görüntüsü -yani hayalet görüntü- rastgele model dizileriyle yeniden yapılandırılabilir. Her seferinde ortaya çıkan görüntü, orijinal nesne ile hiç temas kurmamış -yani ondan yansımayan- ışıkla oluşur. Boccolini ve ekibi ise bu soruyu insan beynine uyarlayıp, süreci nasıl kontrol edeceklerini araştırdılar.

Boccolini ve ekibi tarafından belirlenen 4 farklı insan deneğin, bazı modelleri görmeleri istendi. Sonuçlar ise büyüleyici oldu. Denekler, nesnelelerin sadece bir pikselden oluşan görüntülerini görebildiler. Bunun içinse insan gözünün görebildiği ışık eşiğine ulaşmak gerekti.



Soldaki hedef objenin düşük çözünürlüklü ve 1 piksellik görüntüsü. Sağdaki ise hiç var olmayan, ışıkla yapay şekilde oluşturulmuş görüntü: (2016)

İnsan gözünün asıl nesneye hiç çarpmayan bir ışıkla etkileşime geçip, hiç olmayan bir şeyi görme durumu gerçekten tuhaf. Bu adeta bir nesneye ışık tutup onunla alakasız başka bir nesne görmekle aynı şey. Ayrıca orijinal nesneyi ve ona yansıtılan ışığı da görmek zorunda değilsiniz. Sadece yapay ve ışıktan oluşan bir görseli görüyor olabilirsiniz.

Boccolini,“Bu yöntem, insanın göremediği dalga boylarını da görmesine izin verebilir. Üstelik ek bir hesaplama adımı ve bilgisayar kullanmadan, sadece ışıkla sağlanıyor." dedi.

Tekniğin geliştirilmesi, daha uygulanabilir modeller üretilebilmesi için çalışmalar devam ediyor.