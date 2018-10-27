İnsan Hayatının En Uzun Olduğu Ülkeler Açıklandı

Amerika Hastalık Ölçütleri ve Değerlendirmeleri Enstitüsü, hazırlamış olduğu raporda insan yaşamının en uzun olduğu ülkelere yer verdi.

Geçtiğimiz yıldaki raporlara göre en uzun yaşam süresine sahip Japonya, bu yıl liderliği İspanya'ya kaptırdı. Söz konusu rapora göre İspanya, 2040'a kadar yaşam süresinin en fazla artacağı ülke olarak göze çarpıyor. Araştırmacılara göre İspanya'da yaşam süresinin artacak olmasındaki en büyük etken halkın sebze, meyve ve balığı bolca tüketmesi, et ve yumurtanın ise normalden daha az tüketilmesi: Yani kısaca Akdeniz diyeti.

Sıralamadaki ikinci ülke ise ortalama yaşam süresinin 85.7 yıl olduğu Japonya. Üçüncü basamağa Singapur yerleşirken, dördüncü sırada İsviçre ve beşinci sırada İtalya yer alıyor. Bu ülkeleri sırasıyla İsrail, Fransa, Lüksemburg ve Avustralya takip ediyor.

Söz konusu rapora baktığımızda yaşam sürelerinin uzun veya kısa olmasındaki en büyük etken beslenme olarak görülüyor. Günümüzde dengesiz beslenmenin bir hayli fazla olduğu Türkiye maalesef ilk sıralarda yer alamıyor. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen ülkeler ise sıralamada kendine yer buluyor. Bakalım gelecek yıl yayınlanacak olan yeni raporlara göre birinciliği hangi ülke göğüsleyecek?