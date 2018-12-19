İnsan Vücudunda Bir Gün Boyunca Saat Saat Neler Oluyor?

Sağlığımızın olabilecek en iyi durumda olmasını isterken, vücudumuzun da gün içerisinde ne gibi reaksiyonlar gösterdiğini bilmemiz gerekiyor. Bunun için vücudun biyolojik saatini tanımak da çok önemli. Sizin o an yaptıklarınızın yanı sıra, vücudun kendi işlevlerini yerine getirmek için tuttuğu bu biyolojik saatte neler olup bittiğine göz atıyoruz.
- 06.00: Organizmanın uyandığı ve metobolizmanızın harekete geçerek enerji açığa çıkardığı zaman.
- 07.00: Vücut zayıf safhada olduğu için bu saatte spor yapılması önerilmez. Güzel bir kahvaltı için en güzel saat.
- 08.00: Sigara içenler için ilk sigaradan en uzak durulması gereken saattir. Sigara, bu saatte damarları daha fazla daraltıyor.
- 09.00: Gün içinde insan vücudunun en güçlü olduğu zaman. Röntgen çekinmek veya iğne yaptırmak için idealdir.
- 10.00: İnsan vücudunun en yüksek ısısına ulaştığı ve verimliliğin tavan yaptığı saattir. Belleğiniz en üst düzeyde çalışır.
- 11.00: Vücut bu saatte de formundadır. Hesap kitap işleri, hafıza gerektiren çalışmalar yapılabilir.
- 12.00: Dikkatinizin azaldığı, "Bir anda uyku çöktü!" tabirini en çok hak eden zaman birimidir.
- 13.00: Bu saat diliminde, vücudun gün içerisindeki verimlilik oranının %20'si oranında bir düşüş gözlemlenir.
- 14.00: Tansiyon ve hormon düzeyi düşer. Bitkinlik hissedilir. Bu saatte acı daha az hissedildiğinden, ameliyat veya dişçi randevusu bu saate ayarlanabilir.
- 15.00: Vücudun tekrardan forma girmeye başladığı saat. Daha enerjik olduğunuzu hissedebilirsiniz.
- 16.00: Tansiyon, kan dolaşımı ve form düzeyiniz oldukça iyi durumdadır. Günün spor yapmak için en ideal zamanı.
- 17.00: Organ faaliyetleri ve midenin asit oranı üst düzeydedir. Bu saatlerde mide fesatı veya kanama geçirme olasılığı daha yüksektir.
- 18.00: Akşam yemeği için en uygun saat. Karaciğerin alkole karşı en dayanıklı olduğu zamandır. Alkolü hayatından çıkaramayanlar için en uygun zaman.
- 19.00: Tansiyon ve nabzın tembelleştiği saattir. Tansiyonu düşüren ilaçlardan uzak durmak, sinir sistemini etkileyen ilaçları bu saatlerde almak gerekir.
- 20.00: Karaciğerdeki yağ oranı düşer ve kalbe daha fazla kan pompalanır. Alerjisi olanlar ilaçlarını bu saatte alabilir.
- 21.00: Sindirim organları, işlerini bu saatten itibaren bırakır. Bu saatten sonra ne yerseniz sabah hazmedeceksiniz.
- 22.00: Sigara içenler için son saat. Nitekim bu saatten sonra vücut nikotini çok zor atabiliyor.
- 23.00: Vücudun stres hormonu salgılamayı durdurduğu saattir. Dinlenmek veya uykuya dalmak için idealdir.
- 24.00: Deri hücrelerinin durmadan çalıştığı, uyuduğunuzda ilk rüya safhasının başladığı saattir.
- 01.00: Vücudun kendini uykuya programladığı, iş ve trafik kazalarının arttığı bir saattir.
- 02.00: Görme duygusunun, refleksin ve dikkatin taban yaptığı saattir. Trafik kazaları en çok bu saatte görülür.
- 03.00: Melatonin hormonu çok fazla salgılanır. Depresif ve melankolik hissedersiniz. En çok intihar bu saatte görülür.
- 04.00: Stres hormonu çok fazla salgılandığı için eğer halen uyumadıysanız bir anda enerjik hissedersiniz.
- 05.00: Bu saat, erkeklik hormonunun en çok salgılandığı saattir. Gün içerisinde olduğunuzdan 6 kat daha stresli olursunuz.