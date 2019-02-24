Vücudumuzun henüz haberimizin dahi olmadığı birçok yeteneği bulunuyor olabilir. Yapılan araştırmalara göre, vücudumuz birçok inanılmaz şeyi yapabiliyor. Mesela kalbimizin şekli uzayda değişiyor.

Vücudumuz en güçlü kimya laboratuvarlardan bir tanesi ve vücudumuz üzerinde yapılan her yeni keşif bizleri biraz daha şaşırtıyor. Mesela birkaç ay önce, bağışıklık sisteminde yeni bir organ keşfedildi, lenf bezlerinin dışında konumlanan bu organ, geçmişteki enfeksiyonlarınızı ve aşılanmalarınızı hatırlayabiliyor. İşte vücudumuzun yapabileceği inanılmaz şeyler: Genellikle kalbimiz dakikada 60-80 kez, bir günde 100.000 kez, bir yılda 30 milyon kez ve 70 yılda yaklaşık 2,5 milyar kez atar. Ancak kalbimizin kendisini “dinlenmeye” aldığı anlarda vardır ve bu da ömrümüzün yaklaşık 20 yılına denk gelir. Neredeyse hepimiz hayata bir yarışın birincisi olarak geliriz. Bu insanları biraz eşsiz hissettirse de, bizi “eşsiz” yapan tek şey bu değil, kulaklarımızın şekli de bizi neredeyse benzersiz yapıyor. İngiliz bilim insanlarının geliştirdiği bir metotla, insanlar kulaklarından belirlenebiliyor ve bu tekniğin başarı oranı %99,6. Ayrıca dilimizin şekli ve dokusu da eşsiz. Parmak ve göze hiç girmiyoruz bile.

NASA’daki bilim insanları, kalbimizin uzayda, yani sıfır yerçekimli ortamda kas kütlesi kaybettiğini ve daha yuvarlak bir şekil aldığını keşfetti. NASA kardiyologlarının ISS’de (International Space Station, Uluslararası Uzay İstasyonu) çalışan 12 astronot üzerine yaptığı çalışmaya göre, astronotların kalbi %9,4 daha yuvarlak hale geliyor ancak astronotlar Dünya’ya döndükten sonra eski şeklini geri alıyor. Bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre, yediğimiz yemeklerin sıcaklığı tat algımızı etkiliyor. Eğer ki yemek sıcaksa ekşi tatlar, nispeten biraz daha soğuksa acı tatlar daha etkili oluyor. Vücudumuzdaki reseptörler 18 derece ile 35 derece arasındaki sıcaklıklarda daha hassaslar. Dolayısıyla oldukça sıcak olan bir kahve, ılık olan bir kahveden daha az acı geliyor. Mide asidi aslında o kadar yoğundur ki midemizi bile parçalayabilir. Bu yüzden midemiz her 3-4 günde iç katmanlarını yeniler. Hatta mide asidimiz bir jileti bile eritebilir. Flinders Unveristiy’deki uzmanların yaptığı bir çalışmaya göre, bağırsaklarımızda ikinci bir “beyin” bulunuyor. İkinci beyin denmesinin sebebi ise sindirim kanalı olarak adlandırılan bölgenin, bağımsız olarak çalışan bir sinir sistemine sahip olması.

Vücudumuz her dakika yaklaşık 300 milyon hücre kaybediyor ancak kaybedilen bu hücre sayısı yenilenen hücre sayısının sadece %0,0001’ine eşit. 2010 yılında Emory University’den bilim insanları, farelerde bulunan ilginç bir gen keşfettiler. Keşfedilen bu genin silinmesi fareleri daha akıllı hale getirdi ancak insanlar üzerinde yan etkisi olup olmadığını bilinmiyor. Keşfi yapan bilim insanları bu gene Homer Simpson Geni adını verdi.

Aslında vücudumuz karanlıkta parlıyor fakat biz göremiyoruz çünkü vücudumuzun yaydığı ışık gözlerimizin algılayabileceğinden bin kat daha düşük. İLGİLİ HABER İnsan Vücudunun Kanser Olma Riskini En Aza İndiren Gıdalar Belli Oldu Çok fazla karbonhidrat barındıran besinleri yiyerek sarhoş olabilen insanlar bulunuyor ve buna “Auto-Brewery Sendromu” deniyor. Bu sendroma sahip insanların sarhoş olmasının sebebi ise midelerinin karbonhidratı şekere çevirirken hata yapması.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/14-facts-that-prove-our-bodies-are-capable-of-incredible-things-yep-your-heart-can-change-its-shape-696110/

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