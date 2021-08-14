İnsanların Çoğu COVID-19 Öncesinden Daha İyisini İstiyor

28 ülkeden toplamda 21 bin yetişkin bireyin katıldığı anketin sonuçları, insanların pandemi sonrasında neler beklediğini gözler önüne serdi. Sonuçlara bakıldığında büyük çoğunluğun, pandemi öncesi hayata dönmek istemediğini, onun yerine hem dünya hem de kendi hayatları için daha iyisini istediklerini görebiliyoruz.

Maalesef milyonlarca kişinin hayatına mal olan pandemi, sadece hasar vermekle kalmayıp yaşam şeklimizi de köklü şekilde değiştirdi. Bu bağlamda çoğumuz, işlerimizi evlerimizden gerçekleştirmek zorunda kaldık ve aynı şekilde eğitimin de şartlar gereği uzaktan yapılması gerekti.

Henüz tam olarak kurtulduğumuzu söylemek için erken olsa da yaygın hale gelen aşılar ve tedbirler bizleri çıkış yoluna ulaştırdığında, yani pandemi sona erdiğinde yaşam tarzımızın nasıl olacağı merak konusu. Bu bağlamda araştırmacılar, kişilerin pandemi sonrasında nasıl bir hayat istediklerini konu alan bir anket çalışması gerçekleştirdi. Sonuçlara göre, sadece pandemi öncesi yaşama dönmek yeterli değil.

Tüm katılımcıların yüzde 72’si kendi hayatlarında önemli değişiklikler istiyor. Yüzde 86’lık kısım ise bu değişikliği tüm dünyada görmek istiyor:

Tüm dünyada önemli değişiklikler olması gerektiğini düşünenler/düşünmeyenler

Anket çalışmasının gerçekleştirildiği 28 ülkenin hepsinde, dünyanın sadece eski haline dönmesini değil, daha adil ve sürdürülebilir bir hale gelmesini isteyenlerin sayısı, istemeyenlerin sayısını geçiyor. Bu değişimi isteyenlerin daha yaygın olduğu ülkelere baktığımızda listenin başında yüzde 94 oranla Rusya ve Kolombiya’yı görüyoruz.

Pandemi öncesine dönmenin yeterli olduğunu savunanların en yoğun olduğu ülkeler ise; Güney Kore (yüzde 27), Almanya (yüzde 22), Hollanda (yüzde 21), ABD (yüzde 21) ve Japonya (yüzde 18) olarak karşımıza çıkıyor.

Her dört kişiden üçü kendi hayatında önemli değişiklikler görmek istiyor:

Kendi hayatlarında önemli değişiklikler isteyenler/istemeyenler

Sonuçlara göre ankete katılan kişilerin yüzde 72’si, pandemi öncesindeki hayatlarını değil daha iyisini istiyor. Yüzde 29’luk bir kısım ise - yüzde 21’i kesin kararla olmak üzere - bunun aksi yönünde düşünüyor.

Pandemi öncesi bize yeter diyenlerin yoğun olduğu ülkeler; Hollanda (yüzde 49), Almanya (yüzde 49), Güney Kore (yüzde 44), Japonya (yüzde 43), İsveç (yüzde 43), ABD (yüzde 43), Büyük Britanya (yüzde 41) ve Kanada (yüzde 40) olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’ye baktığımızda hem kendi hayatlarında hem de dünyada önemli değişiklikler görmek isteyen kişilerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Dünya için önemli değişiklikler isteyen kişiler yüzde 89 oranında karşımıza çıkarken kendi hayatlarında önemi değişiklikler isteyen kişilerin yüzde 71 oranında olduğunu görebiliyoruz.