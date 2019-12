İnsanlar, Özellikle iPhone'ları Hacklemek İstiyorlar

Yapılan son araştırmalar, ABD ve Birleşik Krallık'taki insanların, telefon hack'lemekle fazlasıyla ilgilendiklerini ortaya koyuyor. Özellikle de ABD'li tüketiciler, her ay 15 bin kadar iPhone'ları hacklemek ile ilgili Google araması yapıyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ürettiği iPhone'larla geniş bir kitleye hitap ediyor. Şirket, bu telefonlarını pazarlamak için en çok güvenlik ve gizlilik konularına dem vuruyor. Ancak Apple, güvenlikle ilgili bu kadar konuşmasına rağmen kullanıcılar, iPhone'ları hacklemekle daha fazla ilgileniyor gibi görünüyorlar. Çünkü yapılan son araştırmalar, özellikle ABD ve Birleşik Krallık'taki insanların bu konuda ciddi miktarda internet aramaları yaptığını gösteriyor.

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, bugün internet erişimi olan neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Hal böyle olunca da özellikle ülkeler bazında yapılan araştırmalar, kullanıcıların internet alışkanlıklarını ortaya koyuyor. Case24 isimli bir şirket tarafından yapılan son araştırmalarsa ABD'li kullanıcıların her ay, 14 bin 800 kadar "iPhone hacks" (iPhone hacklemek) ile ile ilgili aramalar yaptığını gösteriyor.

Ancak özellikle de ABD'li internet kullanıcıları, sadece iPhone'ları hacklemek ile ilgilenmiyorlar. Yapılan araştırma, ABD'li kullanıcıların herhangi bir akıllı telefonu hack'lemek ile ilgilendiğini de gösteriyor. Çünkü kullanıcılar her ay ortalama 6.600 kadar "How to hack a phone?" (Telefon nasıl hacklenir?) araması yapıyorlar. Benzer aramalar da bu arama miktarına eklendiğinde ortaya ciddi bir sonuç çıkıyor.

İşte ABD'li kullanıcıların telefon hacklemek ile ilgili Google aramaları

Birleşik Krallık'ta da benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Birleşik Krallık'taki kullanıcılar, yaptıkları aramaları iPhone özeline pek de indirmiyorlar. Yapılan son araştırmalara göre kullanıcılar, her ay ortalama olarak 880 kez "How to hack a phone" (Bir telefon nasıl hacklenir?) araması yapıyorlar. Kullanıcıların iPhone hack'lemek üzerine yaptığı internet aramaları ise 90 olarak belirlenmiş durumda.

İşte Birleşik Krallık'taki kullanıcıların telefon hacklemek ile ilgili Google aramaları

Yapılan araştırmalar, kullanıcıların akıllı telefonları hacklemek ile ciddi anlamda ilgilendiklerini ortaya koyuyor. Ancak tüketicilerin bu olaya neden bu kadar büyük bir ilgi duyduklarını bilmek çok da mümkün değil. Fakat şunu söylemek gerekiyor ki kullanıcıların bir bölümü herhangi bir telefonu ele geçirmeyi amaçlarken, diğer bir bölümü de telefonların açıklarını bularak ödül almak istiyor olabilir.