Yeni bir araştırma, köpeklerin insanların streslerini koklayabildiğini ve bu durumun duygularını etkilediğini ortaya koydu.

Birçok insanın en yakın dostu olan köpekler, insanların hareketlerinden ve davranışlarından etkilenebiliyorlar. Scientific Reports üzerinden yayımlanan yeni bir araştırma da bu konuda ilginç bulguları ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, insanların stresli olmasının tüylü dostlarımızın duyguları üzerinde etkisi olduğunu gösterdi. Stresin kokusu, köpekleri kötü etkiliyor.

Stres kokusu alan köpekler, karamsar seçimler yapıyor

Çalışma, insanların ter ve nefes yoluyla saldığı “stres kokusu”nun köpeklerin davranışlarını değiştirdiğini ve onların “karamsar seçimler” yapmasını sağladığını ortaya koydu. Bunun da olumsuz bir duygu durumunu yansıttığı ifade edildi.

Birleşik Krallık’taki Bristol Üniversitesindeki ekip, bulguların köpek eğitimi konusunda etkili olabileceğini belirtti. Yazarlardan Dr. Nicola Rooney, şu ifadeleri kullandı: “İnsan stresinin köpeklerin refahını nasıl etkilediğini bulmak, yardım köpeği gibi roller için eğitimi konusunda önemli olabilir. Köpek sahipleri, hayvanların duygularına ne kadar duyarlı olduğunu anlayabilirler.”

Çalışmada, 18 köpek ve mama kapları kullanıldu. Köpeklere bir kabın içinde ödül maması olduğu, bir diğerinin ise boş olduğu öğretildi. Sonrasında ise ortalarına bir kap yerleştirildi. Araştırmacılar, köpeğin bu kapta da yemek bulma umuduyla hızlıca yaklaşmasını “iyimser” olarak, tereddütle yaklaşmasını ise “karamsar” olarak nitelendirdi. Stresli insanların ter ve nefes örnekleri köpeklere gösterildiğinde kaba yaklaşmada daha az istekli olduklarını gördüler. Koku yokken ise böyle bir şey görülmedi.