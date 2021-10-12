"İnsanlar Yüksek Gıda Fiyatlarına Hazır Olmak Zorunda"

Kraft Heinz'ın CEO'su Miguel Patricio, pandemiden etkilenen hammadde akışı yüzünden üretimin giderek daha da maliyetli olduğunu ve bu yüzden tüketicilerin daha pahalı gıda fiyatlarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Pandemi yüzünden birçok ülkede bitkisel yağlardan soya fasulyelerine kadar hammadde zincirinde büyük sıkıntılar yaşandı. Bu tür hammaddelerin zamanında yetişmemesi, tıpkı çip krizinin otomobil sektörünü etkilediği gibi gıda sektörünü derinden yaraladı. Heinz Kraft'ın CEO'su Miguel Patricio'nun BBC'ye yaptığı açıklamalara göre Heinz da bu krizden etkilenen markalardan birisi oldu.

Geçtiğimiz dönemde fiyatlarda artış yapmak zorunda kaldıklarını belirten Patricio, gerektiği zaman dünya çapında yine fiyatları yükseltmek zorunda kalacaklarını, tüketicilerin pahalı gıda fiyatlarına hazır olmaları gerektiğini açıkladı.

Pandemi, hammadde zincirini derinden vurdu

Birleşik Krallık'ta yaşanan kamyon şöförü eksikliğine de değinen Patricio; "ABD'de lojistik maliyetler de önemli ölçüde arttı ve ekonominin belirli alanlarında işgücü sıkıntısı yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Dünya nüfusu artmasına rağmen tarım yapılacak arazi sayısında bir artış olmayacağını dile getiren Patricio, ilerleyen zamanlarda bu konuda teknolojiye fazla iş düşeceğini belirtti.

Pandeminin hammadde zincirini etkilemesine rağmen insanların evde kaldıkları için "daha fazla yemek pişirdiklerini" dile getiren Patricio, bu sayede özellikle soya fasulyesi ve sos satışlarında artış yaşandığını belirtti.