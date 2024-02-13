Japonlar, insanlara organ nakli için uygun şekilde genetiği değiştirilmiş ilk domuzları yetiştirdi.

Dünya çapında bir organ bağışı krizi sürüp giderken, öne çıkan alternatiflerden biri, genetiği değiştirilerek insanlara uygun organlara sahip olan domuzlar yetiştirmekti. Japon girişimi PorMedTec, tarihte ilk defa organları insanlara uyumlu olan domuzlar yetiştirmeyi başardığını duyurdu. Böylece organ bekleyen binlerce kişiye umut ışığı doğacağı belirtildi.

Genetiği Değiştirilmiş Domuz Organları

PorMedTec'in ABD'li biyoteknoloji firması eGenesis ile birlikte geliştirdiği projede, organları insanlarda kullanılmaya uygun üç domuz yavrusu yetiştirildi. Pazar günü doğan yavrular, bağışıklık sisteminin organları reddetmesi ve yabancı organ aktarımı için yoğun bir genetik mühendislik çalışmasının sonucu olarak dünyaya geldiler.

Bu projede eGenesis'in ürettiği genetiği düzenlenmiş domuz hücreleri, bazı hücre klonlama teknikleri kullanılarak genetik açıdan modifiye edilmiş domuz embriyoları oluşturulmasında kullanıldı. Daha sonra da bu embriyolar, anne domuzun rahmine yerleştirildi. Sonuç olarak bu üç yavru, sezaryen doğum yöntemiyle dünyaya geldi.

Bu gelişme, yaşanan organ bağışı krizi ile birlikte ele alındığında önemli bir atılıma dikkat çekmiş oluyor. Şu anda çalışmanın yapıldığı Japonya'da 16 bin kişi organ beklerken yılda yalnızca 400 organ nakli yapılıyor. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2002-2023 yılları arasında 74 bin 704 organ nakli gerçekleştirildi. Ülkemizde organ bağışı bekleyen hasta sayısı da aynı araştırmada 33 bin 701 olarak açıklanmıştı. Zenotransformasyon adı verilen, farklı türler arasında hücre ya da organ aktarımına dayanan yeni yöntemin, organ bekleyen hastalara umut olacağı düşünülüyor.