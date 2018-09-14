Kimileri için yaşadığımız yüzyılın icadı olan, kimileri içinse korkulu bir rüyadan ibaret olan robotlar, yapay zeka uzmanlarına göre tehlike arz ediyor.

Yapay zeka ve robotlar, son yıllarda en çok karşımıza çıkan teknolojik gelişmelerden bir tanesi. Hal böyle olunca da konu hakkında öne sürülen fikirler de bir hayli fazla oluyor. Bu noktada yapay zeka uzmanlarına göre insanların korkulu rüyası olan robotlar, kendi içlerinde ırkçı davranışlar sergileyebilirler. Peki bu ne anlama geliyor?

Birçok anlamda yetkin olacağı düşünülen robotlar, yapay zeka uzmanlarının gözlemlerine göre kendi içlerinde gruplaşıyorlar. Dışarıda kalanlar olarak isimlendirdikleri robotlara daha farklı davrandıkları görülen teknoloji ürünleri, işlerin ileriye gitmesi durumunda da dışarıdan geleni kabul etmiyorlar.

İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi ile ABD'de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MİT) bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmada; bilgisayar bilimcileri, yapay zeka uzmanları ve psikologlar iş birliği içerisinde çalıştı. Sonuçları Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmaya göre söz konusu robotlar olsa dahi ırkçılık her daim vardı.

Konunun irdelenmesi amacıyla deney yapan araştırmacılar, robotların küçük gruplar halinde sadece grup içi ile iletişim kurduğunu ve dışarıdan gelenleri kabul etmediklerini gördüler. Ancak şu an için neden böyle bir sürecin meydana geldiği ve durumu teşvik eden şeyin ne olduğu bilinmiyor.