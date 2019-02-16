  • İnsanlığın Zamanla Delirdiğini Gösteren 17 İllüstrasyon

İnsanlığın Zamanla Nasıl Delirdiğini Gösteren 17 Modern Sanat Eseri

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İllüstrasyon sanatı, bir veya birden çok hikayeyi anlatabilen muazzam bir dal. Haberimizde yer alan illüstrasyonlar, insanlığın ne denli değiştiğini ve delirdiğini anlatıyor.

İllüstrasyon, sadece bir fotoğraftan ibaret olmayan, birer ana fikri olan eserlere deniyor. Üstelik, bu ana fikirler biz insanlarla ilgili olunca dikkat çekmemesi pek de mümkün değil. Bu haberimizde insanlığın nasıl delirdiğini konu edinen 15 sanat eserini listeliyoruz.

1. "Evrenin dili olsaydı bizlerle pek de sakin konuşmazdı"

2. "Birçok şeye karşı bakış açımız farklılaşıyor"
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3. "Asla pes etmemeye programlandık..."

4. "...Ama pes etmemeyi yanlış anladık"

5. "Peki ne için? Daha fazla para harcayabilmek için"

6. "Keyif aldığımızı düşündüğümüz hayatı çalışarak geçiriyoruz"

7. "Kazanıyoruz, harcıyoruz ve bir şey elde etmeden çalışmaya devam ediyoruz"

8. "Diğer insanlara kendimizden daha fazla dikkat ediyoruz"
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9. "Değişen güzellik algısına ayak uydurmaya çalışıyoruz"

10. "Değişen kıyafet trendine de koşulsuz kapılıyoruz"

11. "Parmaklıklar yok diye özgür olduğumuzu düşünüyoruz"

12. "Olduğumuzdan daha yüksekte görünmeyi seviyoruz"

13. "Sonunda kişiliğimizi kaybetmeye başlıyoruz"
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14. "Çevremizde ne olduğunu umursamadan sanal bir dünyada yaşıyoruz"

15. "Maalesef ardımızdan gelen nesile de bu virüsü enjekte ediyoruz"

16. "Kendimizi kandırmayı çok seviyoruz"

17. "Doyumsuzluğumuzun farkına varamıyoruz"

Farkındalığımız kadar insan olduğumuz ciddi bir gerçek. Hayatımızın ve insanlığın gerçeklerini yüzümüze vuran bu modern sanat eserleri hakkında neler düşündüğünüzü bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://brightside.me/creativity-art/22-sharp-illustrations-that-prove-the-world-is-going-crazy-692710/
Etiketler: İllüstrasyon, insanlık, sanat eserleri
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