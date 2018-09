İnsanlık Tarihinde En Fazla Can Kaybına Neden Olan 10 Savaş

İnsanlık tarihi, ne yazık ki aynı zamanda savaşların tarihidir. Bugüne dek cereyan eden savaşlarda; toplamda ölen, yaralanan, ya da sakat kalan insan sayısı ise kimse tarafından kesin olarak bilinmemektedir.

Tabii savaşlar sadece bedensel acılara yol açmıyor. Olayın manevi açıdan yarattığı tahribat ise çok daha korkunç boyutlarda! Yıkılan yuvalar, öksüz kalan çocuklar, dul kalan eşler, yerinden yurdundan edilen insanlar, sefalet, cehalet, salgın hastalıklar vs vs. Bu içerikte, en fazla can kaybına sebep olan savaşları bulacaksınız. İnsan denen canlı elbette yalnızca bir rakamdan ibaret değil; ve elbette bir insanın başına gelebilecek tek kötü şey 'ölmek' değil...

10. 2. Kongo Savaşı

1998 - 2003 / Kongo (5.400.000 ölü)

9. Rusya Sivil Savaşı

1917 - 1921 / Rusya (6.000.000 ölü)

8. Dungan İsyanı

1862 - 1877 / Çin (8.000.000 ölü)

7. An-Lu Şan İsyanı

755 - 763 / Çin (13.000.000 ölü)

6. Timur'un Savaşları

1369 - 1405 / Rusya, Asya (15.000.000 ölü)

5. 1. Dünya Savaşı

1914 - 1918 / Dünya Genelinde (15.000.000 ölü)

4. Taiping İsyanı

1851 - 1864 / Çin (20.000.000 ölü)

3. Qinq Hanedanlığı'nın Ming Hanedanlığı'nı İşgali

1616 - 1662 / Çin (25.000.000 ölü)

2. Moğol İstilası

1206 - 1368 / Avrasya (30.000.000 ölü)

1. 2. Dünya Savaşı

1939 - 1945 / Dünya Genelinde (40.000.000 ölü)