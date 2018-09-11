İnsanlık Tarihinde En Fazla Can Kaybına Neden Olan 10 Savaş

Tabii savaşlar sadece bedensel acılara yol açmıyor. Olayın manevi açıdan yarattığı tahribat ise çok daha korkunç boyutlarda! Yıkılan yuvalar, öksüz kalan çocuklar, dul kalan eşler, yerinden yurdundan edilen insanlar, sefalet, cehalet, salgın hastalıklar vs vs. Bu içerikte, en fazla can kaybına sebep olan savaşları bulacaksınız. İnsan denen canlı elbette yalnızca bir rakamdan ibaret değil; ve elbette bir insanın başına gelebilecek tek kötü şey 'ölmek' değil...
10. 2. Kongo Savaşı
1998 - 2003 / Kongo (5.400.000 ölü)
9. Rusya Sivil Savaşı
1917 - 1921 / Rusya (6.000.000 ölü)
8. Dungan İsyanı
1862 - 1877 / Çin (8.000.000 ölü)
7. An-Lu Şan İsyanı
755 - 763 / Çin (13.000.000 ölü)
6. Timur'un Savaşları
1369 - 1405 / Rusya, Asya (15.000.000 ölü)
5. 1. Dünya Savaşı
1914 - 1918 / Dünya Genelinde (15.000.000 ölü)
4. Taiping İsyanı
1851 - 1864 / Çin (20.000.000 ölü)
3. Qinq Hanedanlığı'nın Ming Hanedanlığı'nı İşgali
1616 - 1662 / Çin (25.000.000 ölü)
2. Moğol İstilası
1206 - 1368 / Avrasya (30.000.000 ölü)
1. 2. Dünya Savaşı
1939 - 1945 / Dünya Genelinde (40.000.000 ölü)