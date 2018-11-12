Yale Üniversitesi'nden araştırmacıların ortaya çıkarttığı bu görsel yanılsama, insan doğasında yer alan bazı garipliklerden birini gösteriyor.

Nöral Bağıntı Topluluğu'nun yıllık optik yanılsama yarışması için Yale araştırmacıları bir illüzyon geliştirdi. Bu illüzyonun adı ise "Kim Kimi Kovalıyor?"

Aşağıdaki videoya bakın. Kırmızı ve mavi nokta sizce ne yapıyor?

İlk bakışta, kırmızı nokta mavi noktayı Tokya haritası üzerinde kovalıyormuş gibi gözüküyor. 30 saniye sonra ise her şey tersine dönüyor ve mavi nokta kırmızı noktayı kovalamaya başlıyor.

Gerçekte olan ise elbette ki bundan daha farklı. Aslında kırmızı nokta sabit, mavi nokta da onun etrafında hoplayıp zıplıyor ancak Tokyo haritası hareketli. Noktaların hangisinin kovaladığı, hangisinin kaçtığı ise tamamen haritanın yönündeki değişimden kaynaklanıyor.

Bilim insanlarına göre bizim cansız objelere canlı özellikleri atfetmemizin çok mantıklı bir nedeni var; onları daha iyi anlayabilmek. Cansız objeleri ortamın hareketine göre algılamayı seçiyoruz, örneğin haritanın hareketine göre. Eski yarış oyunlarında da kullanılan temel model, bu illüzyonda kullanılan modelle aynı idi. Aracınız aslında sabit dururdu, diğer araçlar ve yol hareket ederdi. Gitme hissini yarata şey sürekli olarak karşıdan gelen görüntüydü.

Araştırmacıların Görüş Dergisi'ne yazdıkları makaleye göre bu çalışmadaki amaç kovalama algısını neyin tetiklediğini, uyaranların kalitesini ve bu algının ne kadar isabetli olduğunu belirlemek. Bu çalışma ile duyusal algıların ve nörolojik hastalıkların daha iyi anlaşılması umuluyor.

Araştırmacılarla alakasız ancak konuyla alakalı bu görselde de kaçma/kovalama ilişkisi insan beyninin kurduğu bir ilişki. İki insansı figür de aynı boyda, arka plandan dolayı algımız birinin kaçan dev birinin kovalayan küçük bir yaratık olduğu yönünde.