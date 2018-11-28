İnsansı Robot Furhat, İnsanların Dertlerini Dinlemek İstiyor

Furhat; jestler, mimikler ve ifadeleriyle daha sıcak bir iletişim kurmayı sağlamayı ve insanların dertlerini dinlemeyi amaçlıyor.

İnsansı bir yüzün projeksiyonuna sahip olan üç boyutlu bir büst şeklindeki robot Furhat, insanları izleyerek onlara göre tepkiler verebiliyor. İnsan olmadığı için önyargıları yok. Bu sayede de insanların ona karşı daha açık olabilmesini sağlıyor.

Furhat Robotics yöneticisi Samer Al Moubayed yaptığı açıklamada, insanların bazı konularda robotlarla konuşmayı daha rahatlatıcı bulduğunu söylüyor. Bunun sebebi ise robotun karşısındaki kişinin kişiliğini yansıtan davranışlar sergilemesi.

Frankfurt Havalimanı'nda kullanılan Furhat; yol tarifi, müşteri hizmetleri eğitimi gibi görevleri yerine getiriyor.

Merck and Furhat Robotics adlı firmanın çarşamba günü tanıttığı yeni robot ise insanlara kendilerini nasıl hissettikleri, sağlıkları ve yaşam şekilleri hakkında sorular sorarak kişileri hastalık risklerine karşı uyarıyor. Robot, gerekli durumlarda kişilere kan testi yaptırmalarını ve doktora görünmelerini de söylüyor.

Moubayed, robotun yapacağı işe göre farklı bir kişiliği olması gerektiğini söylüyor. Farklı kişilikler tercih edilebilen Furhat erkek ya da kadın, yaşlı veya genç, şakacı veya ciddi olabiliyor.

Moubayed, Furhat ile birlikte robotların en büyük problemlerinden olan ifade kullanamama sorununun çözüldüğünü düşünüyor.