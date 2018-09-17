İtalyan araştırmacılar, insansı bir robot olan iCub üzerinde bir süredir çalışıyorlar. Sanal gerçeklik sistemleriyle uzaktan kontrol edilebilen iCub, bir çocuk gibi görünüyor. Nitekim onu çalışırken görünce nelere yol açabileceği hakkında düşünmeden edemiyorsunuz.

İnsan benzeri robot teknolojileri henüz emekleme aşamasındalar. Gelişmiş bilgisayarlar, çoğu insanın güçlerini hayal etmekte zorlandığı yapay zeka yazılımları, otonom sürüş sistemleri belki size kötü senaryoları hatırlatmıyor olabilir. Gün geldiğinde bu yazılımlar, onlar için hazırladığımız insansı bedenlere kavuşacaklar.

Avrupa Birliği bünyesinde İtalya merkezli geliştirilen iCub projesi için 20 farklı laboratuvardan bilim insanı bir araya getirildi. Robotun kablosuz bağlantılarla uzaktan kontrol edilmesi için sanal gerçeklik sistemleri kullanılıyor.

Aşağıdaki videoda sistemin nasıl çalışıtığını görebilirsiniz:

iCub üzerinde 53 farklı motor, ivmeölçer ve jiroskop gibi sensörler, ses ve görüntü algılayıcı özel yapılar var. Temel tasarımında 3.5 yaşındaki bir çocuğun fiziki ölçüleriyle hayata geçirilen robot, yakında yapay zeka yazılımlarının desteğini alacak. Bu sayede insandan bağımsız bir şekilde karmaşık nesneleri birbirlerinden ayırt etmek için makine öğrenimi kullanacak. Yani iCub küçük bir çocuk gibi yetiştirilecek.

Şimdilik videodan da anlaşılacağı üzere iCub oldukça yavaş hareket ediyor, yürümeyi yeni öğrenmiş bir çocuk gibi davranıyor. Araştırmacıların onu bir çocuk olarak tasarlayıp bu eksikleri gizlemeleri oldukça başarılı bir yaklaşım.

Bir zamanlar bütün dünya sadece Asimo’nun becerilerine şaşırırken, şimdi iCub gibi sayısız proje bulunuyor.