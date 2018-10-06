İnsansı Robotlar, Gelecek Hakkında Korku Saçıyor

Robotların hayatlarımıza girmesi mühendislere göre kaçınılmaz olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Erica adındaki insansı robot ile gerçekleştirilen konuşma Madrid’deki katılımcıları hayrete düşürmüştü.

Erica ve onun örnekleri şu anda yürütülen robot araştırmalarının göz bebeği durumundalar.

Gelecekte iş hayatında robotları görmemiz mühendisler ve araştırmacılar tarafından kaçınılmaz olarak görülüyor. Bu durum da insanlarda korkuya yol açıyor.

Araştırmacılar onları daha kolay kabullenebilmemiz için insansı robotları insana en benzer formda yaptıklarını da ekliyorlar.

Fransa’daki bilim enstitüsünün başında olan psikolog Hiroko Kamide, robotları evlerimize ya da iş yerlerimize kabul ettiğimizde bu etkileşimli ve çok amaçlı makinelerin yararlarını görebileceğimizi ve de bunun bilim kurgu filmlerindeki gibi bir zararı olmayacağını söyledi.

Robotların da insanlar gibi yürüyüp insanlar gibi hareket etmeleri gerektiğini söyledi ve tahmin edilemeyen bir durum ortaya çıktığında da bunun durdurulabilmesinin gerekliliğini ekledi.

Bu nedenle insanlar, daha kolay adapte olabileceğimiz insan şeklindeki modüler sistemleri tercih ediyorlar.

Ancak artan korkuların tek sebebi insanların iş imkânlarının ellerinden alınması değil, aynı zamanda bu insansı robotların savaş alanlarında olma ihtimalleri.

(Atlas Projesi)

Örneğin Amnesty International firması, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Atlas projesini gelecekte savaşlarda kullanılacak bir proje olması sebebiyle suçlamıştı.

Amaçları şu an için belirsiz olsa da bu insansı robotların iyi yanları ve kötü yanları olduğu konusu sugötürmez bir gerçek.

Yakın gelecekte bu robotlar yalnızca hayatlarımıza girip bizi anlamakla kalmayacaklar, ayrıca yapay zekâ sayesinde edindikleri tecrübelerden dersler çıkartacaklar. Böylelikle bir öğretmen olarak insana gereksinim kalmayacak.