Baykar Makine insansız hava aracı (İHA) sistemleri fabrikasını ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko burada bir görüşme gerçekleştirdi.

İki günlük bir ziyaret için Türkiye'ye gelen ve İnsansız hava araçları (İHA) için Baykar Makine insansız hava aracı (İHA) sistemleri fabrikasını ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko birtakım incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında savunma sistemleri hakkında Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliği ve koordinasyon görüşüldü. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan gelen heyete ziyaret kapsamında askeri ve diğer İHA'lar gösterildi. Taraflar iki ülke arasındaki savunma sistemleri konusunda işbirliği ve koordinasyon konuları hakkında görüştü.

Son yıllarda ülkemizde ivme kazanan yerli İHA girişimleri gerçekten umut verici. Bu konuda Ukrayna ile yapılacak iş birliğinin detayları ise merak konusu. Muhtemelen Ukrayna'ya ihraç edilecek olan İHA'lar, diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş durumda.