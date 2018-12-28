Kan Taşımak İçin Geliştirilen Erzurumlu Drone: HIZIR

Erzurum’da iki doktor ve bir mühendis, tamamen kişisel imkanlarını seferber ederek havadan organ, kan ve tıbbi malzeme taşımak için drone geliştirdiler. Hızır adı verilen araç, pek çok acil duruma karşı müdahale için kullanılacak.

Kırsal bölgelerde sağlık imkanlarının kısıtlı olması, çoğu vatandaşımızın ciddi sorunlar yaşamasına neden oluyor. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan İç Hastalıkları ve Dahiliye uzmanı Dr. Can Özlü, aynı hastanede görev yapan KBB Uzmanı Dr. Sami Engin Muz ve makine mühendisi arkadaşları Hilmi Sefa Yangal’dan oluşan ekip, insansız sağlık ekipmanları taşımak için bir drone geliştirmek adına bir araya geldiler.

Ekibin çözmek istediği tek sorun kırsal bölgelerde yaşanan sorunlar değildi, aynı zamanda büyük şehirlerdeki trafik sorunuyla da başa çıkmak istediler.

Ekip hummalı çalışma sürecini tamamladı, saatte 50 kilometre hıza kadar çıkabilen, 1000 metre dikey ve 25 kilometre yatay menzile sahip Hızır ortaya çıktı:

Dr. Can Özlü’nün Webtekno’ya yaptığı açıklamaya göre araçla acil kan, serum, ilaç, panzehir ve hatta organ taşımak da mümkün. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip Hızır, havada 1 saat kalabiliyor. AFAD, KIZILAY gibi önemli kuruluşların yanı sıra, pek çok sağlık bakanlığı ekibi bu drone sayesinde daha fazla insanın hayatını kurtarabilir.

Kendi ağırlığı kadar yükü taşıyabilen Hızır, tek seferde 20 ünite kan nakli yapabiliyor. Özlü, “Hızır'ın teknik aksamına elektroşok sistemini uygulamayı düşünüyoruz. Bu şok sistemi sayesinde kalp krizi geçiren kişilere de drone ile müdahale edilebilecek. Hızır, başta organ ve kan ürünlerin yanı sıra ilaç, panzehir gibi tıbbi ürünleri de ilgili merkeze ulaştırıyor.” açıklamasında bulundu.

Umarız Hızır kısa sürede daha çok destek alarak bir an önce yaygın şekilde kullanılmaya başlar. Özellikle yazılımsal anlamda alacağı güncellemeler, yapay zeka destekli devre tasarımlarıyla daha çok insanın hayatını kurtarmak kolaylaşacaktır. Bu vesileyle yazılım işine meraklısı genç arkadaşlarımıza selam verelim.