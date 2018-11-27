InSight, Mars'a Başarıyla İndi; Peki Şimdi Ne Olacak?

NASA, 6 dakika süren zorlu inişin ardından InSight uzay aracını Mars'ın yüzeyine 'kondurmayı' başardı. Peki InSight uzay aracını bundan sonraki süreçte hangi görevler bekliyor?

NASA, dün gece tüm dünyada canlı olarak yayınlanan olayda Mars’a sağ salim indirdiği 8. uzay aracı olan InSight’ı Mars’la buluşturmayı başardı. Ancak 6 aylık uzun yolculuk ve 6 dakikalık zorlu iniş, InSight’ın Mars’ta gerçekleştireceği uzun mesainin sadece başlangıcıydı. Bilim insanları, on yıllardır Mars’ı dışarıdan takip ediyorlardı. InSight, bilim insanlarının Mars’ın kalbini incelemesine izin verecek.

InSight uzay aracının Mars’taki mesaisine başlaması kolay olmayacak. Uzay aracı, Mars’a indikten sonra ilk işlerinden biri olarak güneş panellerini açtı. Bilim insanlarının güneş panellerinin yerinde ve çalışır durumda olduğunu teyit etmeleri ise 5 saati buldu. InSight gücünü güneş enerjisinden aldığı için güneş panellerinin çalışır durumda olması, görevine başlaması için oldukça kritik bir öneme sahip.

Enerji konusunun tamamlanmasından sonra bilim insanları, araca bağlı olan robotik kolun ve diğer ekipmanların iyi durumda olup olmadığından emin olmak için bir kontrol gerçekleştirecekler. Bu kontrolün de tamamlanması ile birlikte InSight, Mars’taki asıl görevine başlayabilecek. InSight’ın Mars’taki ilk görevi ise kızıl gezegenini ilk köstebeği olup yüzeyde yaklaşık 5 metrelik bir delik açmak olacak.

InSight, söz konusu deliğe ‘İç Yapı Sismik Deneyi’ (SEIS) adlı sismometreyi yerleştirecek. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sismometre Mars’ın kuru kabuğunun altında ne gibi faaliyetler olduğunu, bununla birlikte Güneş sisteminin en büyük volkanlarından bazılarına sahip olan Mars’ın sismik durumunu inceleyecek. Bilim insanlarının araştırmasına göre tüm ekipmanların kurulması ve verilerin Dünya’ya gönderilmesi birkaç aylık bir süreç alacak.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre InSight’ın bilimsel görevine başlaması, Mart 2019 tarihini bulacak. InSight’ın göreve başlamasının ardından en az iki yıl boyunca Mars’ın sismik durumu ile ilgili verileri Dünya’ya iletmesi bekleniyor. InSight, Mars’a iniş yapan diğer uzay araçlarının aksine görev yaptığı bölgeden ayrılmayacak. Ancak Mars’ın kalbi ve sismik durumu ile ilgili elde ettiği veriler ile gezegenlerin oluşumu hakkında şu ana kadar hiç elde edilmemiş verilerin bulunmasını sağlayacak.