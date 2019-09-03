Spider-Man Kıyafetlerinin Yapılış Süreci

Insomniac Games, geçtiğimiz yıl PS4'e özel olarak çıkış yapan Spider-Man'in oyunda kullandığı kıyafetlerinin yapılış sürecini ve zorluklarını anlattı.

Spider-Man, Marvel'in aynı karakterini konu alan Insomniac Games tarafından PS4’e özel olarak geliştirilmiş, 2018 yapımı bir aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Oyun, çıktığı tarihten beri oldukça beğeni alan ve milyonlarca kişi tarafından oynandı.

Oyunun 1. yılı şerefine ise yapımcı firma Insomniac Games, karakterin giydiği her bir elbisenin nasıl yapıldığı hakkında bir video yayınladı ve detaylı bilgileri paylaştı. Gelin öncelikle bu videoya yakından bakalım ve sonrasında pek çok farklı elbisenin gizli tarihini inceleyelim.

PlayStation YouTube kanalından paylaşılan video:

Advanced Suit

İlk Görünüm: Marvel’s Spider-Man, PlayStation 4 (2018)

Leroy Chen, Kıdemli Karakter Sanatçısı: "Gelişmiş Takım, her formda farklı esneklik ve koruma seviyelerini sağlamayı amaçlayan “işlev izleyen” felsefemizi takiben tasarlanmıştır. Beyaz karbon fiberin eklenmesi, elbiseyi çarpıcı ve eşsiz bir Spider-Man tasarımı yaptı."

Classic Suit / Classic Suit Damaged

İlk Görünüm: Amazing Fantasy #15 (1962)

Gavin Goulden, Öncü Karakter Sanatçısı: "Bu, en rahat ve en hardcore Spidey hayranlarının rahatlıkla hatırlayacağı bir takım. Steve Ditko'ya ve elbisenin Amazing Fantasy 15'teki ilk görünümüne saygı göstererek, öğeleri dünyamıza uyacak şekilde güncellerken orijinal tasarıma sadık kalmak istedik. Dikiş takımı ve kumaş dokuma gibi bileşenleri eklemek için daha az dolgu malzemesi ve daha hafif bir malzeme kullanıldı. Bu da, elbisemizi gerçekçi bir görünüme sokmaya yardımcı oluyor."

Scarlet Spider Suit

İlk Görünüm: Web of Spider-Man #118 (1994)

Gavin Goulden: "90'ların bir çocuğu olarak bu takım, Örümcek Adam (tabii ki Klasik Takım dışında) okurken çocukluğumdan hatırladığım takım. Ekip, bu giysinin materyallerini güncellemek ve tasarımı geleceğe getirmek konusunda harika bir iş çıkardı. Bu takımdaki karşıtlık harika ve materyal tanımı daha da büyük. Sanırım benim gibi hayat boyu hayran olmuş kişilerin artık kesin ve güncellenmiş bir Scarlet Spider'ı var."

Spider-Armor MK1 Suit

İlk Görünüm: Web of Spider-Man #100 (1993)

Marco Villalpando, Karakter Sanatçısı: "Bu güvenilir Spider-Armor’ında çalışırken çok eğlenmiştim. Bu ağır zırhlı elbiseyi tasarlamak oldukça zordu. Sonuç olarak ortaya çıkan şey, Spidey'in yüksek uçan akrobasi yeteneklerini sergilemesine izin verecek, aynı zamanda hayranların tanıdığı ve sevdiği tanınabilir estetiği koruyacak bir tasarım oldu."

Spider-Armor MK2 Suit

İlk Görünüm: Amazing Spider-Man #656 (1999)

Gavin Goulden: "Kurşun geçirmez elbise olarak bilinen bu temayı, tasarımındaki malzeme seçenekleriyle takip etmek istedik. Daha hantal MK1'den ziyade, onu daha şık bir hale getirdik ve bunu yapmak için daha esnek dokunmuş kumaşlar kullandık."

Spider Armor MKIV Suit

İlk Görünüm: Amazing Spider-Man Vol. 4 #1 (2015)

Gavin Goulden: "MKIV, Parker Industries'in gelecekteki teknolojisini tam olarak kullanan çizgi romanlardakilerden daha yeni bir takım elbise. Bu elbiseyi dokumak için ve diğer zırh tiplerine göre daha şık bir tasarım sağlamak için daha yansıtıcı bir malzeme ve yuvarlak zırh panelleri kullandık."

Wrestler Suit

İlk Görünüm: Ultimate Spider-Man #3 (2000)

Marco Villalpando: "Bu, Peter’ın ilk kıyafetlerindeki görsel unsurların tüm çizgi roman çalışmasından birleştirilmesinin bir sonucudur. Ayrıca bu çalışma, bize Amazing Fantasy 15'in sayfalarında yer alan klasik ağ atıcılarını dahil etmek için de harika bir fırsat sundu."

Spider-Punk Suit

İlk Görünüm: Amazing Spider-Man Vol. 3 #10 (2014)

Gavin Goulden: "Spider-Verse hikaye serisinde popüler hale getirilmiş Punk tasarımının oyunumuzda nasıl görünebileceğini göstermek istedik. Punk hareketinin ortak öğelerine ve hatta bu tarzın moda trendlerine atıfta bulunarak, kumaşın kendisinde aşınmış kot, krom çiviler ve daha fazla bileşeni bir arada kullandık."

Stark Suit

İlk Görünüm: Marvel Studios’ Captain America: Civil War (2016)

Gavin Goulden: "Insomniac Karakter Ekibi, oyunumuz için bu kıyafeti yeniden yaratırken onu kesinlikle öldürdü. Marvel Studios’tan Spider-Man: Eve Dönüş’ün referansını kullanarak tamamen sıfırdan yapılmış, aynı dokuma kalitesini, çeşitli detay dokularını kullanarak ve gerçekten gölgelendiren malzeme kontrastını dengelemek için gelişmiş gölgelendiricilerimizi kullanarak onu filmdekiyle eşleştirdik".

Homemade Suit

İlk Görünüm: Marvel Studios’ Captain America: Civil War (2016)

Dustin Brown: "Daha kaygan Spider-Man kıyafeti her zaman havalı olsa da olmuştur. Tasarımcılar, Spider-Man: Eve Dönüş filminde bu kıyafeti tasarlayıp yaratarak çok iyi bir iş çıkardılar, tek yapmamız gereken oyunumuzda iyi görünmesini sağlamaktı."

Oyunda gördüğümüz tüm bu kıyafetlerin arkasında gerçekten büyük bir emek bulunuyor. Insomniac Games, ayrıca paylaşımının sonunda,1 yıl boyunca yanlarında duran ve onları destekleyen tüm hayranlarına özel bir teşekkür etti.