Insta360 One X İnanılmaz Sabitleme - Fiyatı - Özellikleri

5.7K kalitede 360 derece çekim yapabilen Insta360 One X kameranın inanılmaz sabitleme teknolojisi, kendisine hayranlık bıraktıran cinsten.

4K kalitede 369 derece çekim yapabilen the One kameranın duyurulmasından bir yıl sonra, inanılmaz sabitleme teknolojisine sahip yeni 5.7K destekleyen yeni bir versiyon geldi.

Hem iOS hem de Android ile uyumlu olan cihaz, kullanıcılara hem çekim esnasına hem de çekimden sonra daha fazla yaratıcılık ve özgürlük sağlamak üzere tasarlanmış.

Cihazın üstünde bulunan altı eksenli jiroskopik sabitleme teknolojisi ve FlowState sabitleme algoritması, her yönde hareket analizi yaparak muhteşem bir performans ortaya koyuyor.

"FlowState kullanıcılarının başka bir ekipman kullanmaksızın pürüzsüz videolar çekebilmelerini sağlıyor." diyen Insta360'a göre, herhangi bir hareket esnasında takılan kameranın kaydettiği görüntüler, profesyonelce sabitlenmiş gibi görünüyor.

Cihazın 5.7K'da kaydettiği görüntü 30 fps iken, bu sayı çözünürlük düşürüldükçe artıyor. Kamera ayrıca 18 MP kalitesinde fotoğraflar da çekebiliyor. Bu fotoğrafları JPG veya DNG RAW olarak saklamak mümkün. Kullanıcıların ISO, pozlama, beyaz dengesi ve mercek hızı gibi ayarları elle kontrol etme şansı bulunuyor.

Cihazın kendi uygulamasını kullanarak, alınan görüntülerden en iyi kısımları seçmek ve görüntüleri düzenlemek mümkün. Görüntülerin hızını da ayarlama şansı veren uygulama sayesinde hızla akan sahneler oluşturulabiliyor ya da sinematik ağır çekimler yapılabiliyor. Orijinal OnE'da yer alan Bullet Time (Max Payne oyununda zamanın yavaşlaması olayı) bu versiyonda daha da geliştirilmiş.

Insta360 One X'i bir selfie çubuğu ile kullanmanız halinde cihaz, çubuğu sahneden çıkartacak şekilde düzenleme yapıyor. Görüntüler çubukla değil de drone ile çekilmiş gibi görünüyor.

Insta360'ın özel geliştirdiği Drifter adlı dartı kullanarak da ilginç çekimler yapma şansınız var. Bu şekilde çekim yapmak için aleti darta takıyorsunuz, kaydı başlatıyorsunuz ve dartı atıyorsunuz. Sonuç mu? Bütün yolculuğun 360 derece çekilmiş görüntüleri.

Cihazın teknik özellikleri arasında önizlemeler ve dosya aktarımları için 5.8 GHz Wi-Fi, HDR fotoğraflama, USB-Type-C/Micro-USB kablo desteği, 1200 mAh'lik çıkarılabilir batarya, iki opsiyonel kılıf (birisi sert Venture kılıf, diğeri su alrı için Dive kılıf) ve opsiyonel olarak da GPS akıllı kumanda var.

17 Ekim'de çıkacak olan ürünün fiyatı ise 400 dolar olacak.