Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, 13 yaşından küçük kullanıcıların uygulamayı kullanmasını resmen yasakladı. Facebook çatısı altında faaliyet gösteren şirket, bugünden itibaren yeni kullanıcılardan doğum tarihlerini girmelerini isteyecek.

2012 yılında ABD’li sosyal medya devi Facebook tarafından satın alınmadan evvel sınırlı bir kullanıcı tabanına hitap eden Instagram, aradan geçen yedi senede dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından birine dönüştü.

Bugün, 1 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Instagram, çocukların sosyal medyanın olumsuz taraflarından korunması adına çok önemli bir adım attı. Bugünden itibaren platforma kaydolmak isteyen kullanıcılarından doğum tarihlerini girmelerini isteyecek olan şirket, 13 yaşından küçük kullanıcıların Instagram hesabı açmasını engelleyecek; ancak mevcut kullanıcılara yaşları sorulmayacak.

Instagram'a katılamak isteyen kullanıcıların bundan sonra doğum tarihlerini girmeleri gerekecek:

Kullanıcılar için gizlilik kontrollerini artıran Instagram, yalnızca takip ettiğiniz kişilerin size mesaj göndermesine, sizi bir gruba eklemesine veya Hikayenizi yanıtlamasına izin verebileceğiniz yeni bir gizlilik seçeneği sunmayı da ihmal etmedi.

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA), 13 yaşından küçük çocuklardan kişisel bilgi toplanmasını yasaklıyor; ancak Instagram’ın bu adımı daha yeni atıyor olması oldukça düşündürücü. Facebook, Snapchat ve TikTok, kullanıcıların kayıt işlemine başlar başlamaz doğum tarihlerini girmelerini istiyor.

Hatırlayanlar olacaktır; TikTok, COPPA’yı ihlal ettiği için Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Çin merkezli uygulama, aldığı cezanın ardından çocukların video izleyebileceği, ancak paylaşım ve yorum yapamayacakları ayrı bir bölüm oluşturmuştu.

Yaş kontrolünün platforma neden bu kadar geç geldiği konusunda açıklamalarda bulunan bir Instagram sözcüsü, “İnsanların bize yaşlarını söylemelerini istemedik çünkü Instagram'ın, kimliğine bakılmaksızın herkesin kendilerini tam olarak ifade edebileceği bir yer olmasını istedik” ifadelerini kullanıyor. Elbette bu durum, Instagram’ın çocuk güvenliği yasalarını ihlal ettiği gerçeğini değiştirmiyor.