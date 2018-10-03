Instagram’a Dünya Genelinde Erişim Sağlanamıyor (Güncelleme)

Popüler sosyal medya platformu Instagram’ın mobil uygulamasına ve internet sitesine dünya genelinde erişilemiyor. Uygulamanın neden böyle bir sorun yaşandığı bilinmezken, kullanıcılar sunucu hataları almaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde kurucularının istifa ettiği Instagram, yeni patronu belli olur olmaz dünya genelinde çöktü. Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarına yansıdığı kadarıyla erişim sorunu sunuculardan kaynaklanıyor.

Kullanıcıların önemli bir kısmı, “5xx Server Error” hatasıyla karşılaşıyorlar. Bunun haricinde mobil uygulamada ise akış yenileme sorunları yaşanıyor.

Aşağıdaki haritada sabah saat 10.30 itibariyle Instagram’a ulaşamayan bölgeleri görüyoruz:

Başta Kuzey Amerika ve Avrupa olmak üzere, Avustralya ve Uzak Doğu’da da erişim sorunları söz konusu.

Instagram’ın yöneticisi değiştikten sonra böyle bir hatayla çökmesi, oldukça manidar. Resmi bir açıklama şu ana kadar yapılmasa da sorunun merkez sunucularla ilgili olduğu söylemek zor değil. Zira erişim sorunları bölgesel değil, dünya genelinde yaşanıyor.

Instagram çökünce Twitter'da gündem yarattı. Konuya ilişkin yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Detaylar netleştikçe bu haberi güncelleyeceğiz, takipte kalın.

Güncelleme:

Yaklaşık 30 dakika boyunca erişim sorunu ayaşanan Instagram tekrar faaliyet göstermeye başladı. Platform tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.