ABD vatandaşlarını oy vermeye teşvik etmek isteyen Instagram, 6 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için Hikayeler'e özel etiketler getiriyor.

Milyonlarca Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı 6 Kasım Salı günü Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında geçecek ara seçimde oy vermek için sandık başına gidecek. Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, oy veren kullanıcıların oy vermeyen kullanıcıları teşvik etmesi için Hikayeler’e yeni etiketler getiriyor.

4 Kasım Pazar günü yayınlanacak güncelleme ile Instagram kullanıcıları hikayelerine ‘I Voted’ (Ben oyumu kullandım) ya da ‘We Voted’ (Biz oyumuzu kullandık) etiketleri ekleyebilecekler. Türkiye’nin aksine Birleşik Devletler’de vatandaşların oy kullanma oranı oldukça düşük. Bu nedenle oy kullanmaya teşvik büyük önem taşıyor.

Birleşik Devletler’de göçmenlerden dolayı İspanyolca da oldukça yaygındır. Bu nedenle Instagram’ı İspanyolca kullanan kullanıcılar I Voted etiketi yerine ‘Yo Voté’ etiketi görecekler. Bu özellik, Birleşik Devletler’deki kullanıcılara özel olacak ve seçim süreci boyunca uygulamada kalmaya devam edecek.