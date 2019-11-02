Instagram, günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi, hatta belki de birincisi. Ancak platformun sahipleri, bu uygulamanın sadece bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak kalmasını istemiyor. Hedef ise Instagram’ı hem fotoğraf paylaşılan hem de alışveriş yapılabilen bir servis haline getirmek.

Facebook’un sahip olduğu Instagram, bugün yaptığı duyuruda Hikâyeler kısmının günlük 500 milyon kullanıcı tarafından kullanıldığını açıkladı. Snapchat’ten “esinlenilen” bu özellik, Instagram’ın bir alışveriş platformu olmasında önemli bir alan olacak. Instagram’ın Ürün Başkan Yardımcısı olan Vishal Shah; Keşfet, Hikâyeler ve Alışverişin, fotoğraf paylaşma platformunun üç kilit elementi olacağını söyledi.

Hindistan, tıpkı diğer şirketler gibi Instagram için de oldukça önemli bir pazar olacak. Platform, arkadaşlarla yakınlaşılan ve aynı zamanda alışveriş yapılan bir yer olmak istiyor. Instagram, Facebook tarafından 2012 yılında satın alındıktan sonra sadece bir fotoğraf paylaşma uygulamasından daha fazlası olmaya başlamıştı.

Instagram için yeni adım alışveriş mi?

Gün içerisinde birçok kez ziyaret ettiğimiz bu platform, aynı zamanda alışveriş yapmak için de uğradığımız bir yer olmak istiyor. Visah Shah, gazetecilere verdiği röportajda, “Alışveriş konusunda heyecanlıyım. Sadece Instagram ekosistemi için iyi olduğundan değil, insanlar alışveriş konusunda heyecanlı olduğu için heyecanlıyım” dedi.

Instagram’da alışveriş üç şekilde çalışacak: alışveriş etiketleri, alışveriş reklamları ve uygulama içi satın alma. Şu an alışveriş etiketleri ve alışveriş reklamları daha belirgin olsa da direkt satın alma halen test aşamasında.

Instagram, insanların ürünleri keşfettiği ve direkt olarak satın alabildiği bir yer olmak istiyor. Shah, platform üzerinde yapılacak alışverişler konusunda insanların Instagram’a güvenmesinin önemli olduğunu söylerken kullanıcıların bir markayla dahi olsa kötü deneyim yaşamalarının birçok şeyi mahvedeceğini dile getirdi.

Instagram, artırılmış gerçeklik kullanılarak yapılacak alışverişlerin daha kişisel olabileceğini düşünüyor. Şirket, hâlihazırda artırılmış gerçeklik kullanılarak makyaj ürünlerinin denenmesini test ediyor. Bu özellik, ön kamerayı kullanma ve test aşamasında henüz erken safhalarda. Ancak Shah, şirketin arka kamerayı kullanmayı da düşündüğünü dile getiriyor.

Kullanıcı deneyimi

Shah, Instagram kullanıcılarının, kronolojik akış sebebiyle içeriklerin %70’ini göremediğini aktarıyor. Bu da kullanıcıları, kaliteli içeriktense daha fazla sayıda paylaşım yapmaya itiyor. Shah, akış sıralamasının, kaliteli içerikler için kullanıcıları cesaretlendirdiğini ifade ediyor. İlerleyen zamanlarda Instagram da Twitter’a benzer bir özellik ekleyebilir.

Facebook ve WhatsApp, çeşitli tartışmaların tam ortasında bulunsa da Instagram, aynı şirkete sahip olmasına rağmen bunlardan etkilenmemeyi başarıyor. Hatta bazı analistlere göre Instagram’ın değeri 100 milyar doları aşıyor. Şirket, platform üzerinden para kazanmanın yeni yollarını ararken bir yandan da kullanıcı sağlığına dikkat eden yenilikler deniyor.

Instagram, geçtiğimiz aylarda yapılan paylaşımlara gelen beğeni sayısını kaldırmaya başlayarak, paylaşımı odak noktası haline getirmeye başlamıştı. Shah, “İnsanlar, Instagram’da paylaşım yaparken baskı hissediyordu. Kendileriyle, arkadaşlarıyla ve ünlülerle rekabet içerisinde hissediyorlardı” dedi.

Kullanıcılara yönelik olarak yapılacak diğer yeniliklerden de bahseden Shah, iki adet yeni özelliğin geleceğini söyledi. Bu özelliklerden ilki, kullanıcıları, yaptıkları yorumun zararlı olabileceği konusunda uyaran yorum uyarısı. İkincisi ise zorbalara karşı alınacak olan önlem. Shah, bu özelliği şöyle anlatıyor:

“Onları sınırlandırdığınız zaman, paylaşımlarınıza yaptıkları bir yorum ya da bir yorumda sizden bahsetmeleri sizin onayınıza tabi olacak. Siz onaylanmadan paylaşılamayacak.”

Shah, Instagram’ın fotoğraf paylaşımı için basit ve kullanımı kolay bir uygulama olmak istediğini söylüyor. Platformun asıl kurucuları ayrılmış olsa da bıraktıkları kültür, aynı kalmaya devam ediyor. Tabii uygulama basit kalmaya devam etmek istese de buradaki asıl sorun Facebook’un bu konuda ne zaman devreye gireceği.