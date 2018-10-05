Instagram, "Ad Etiketi" adlı özelliği ile yeni edindiğiniz arkadaşları sosyal medyada eklemeyi kolaylaştırıyor.

Yeni biriyle tanıştığımızda genelde Facebook hesaplarını isteriz ve bu sayede bağlantı kurarız; ancak karşımızdaki kişinin hesap ismi veya kendi ismi karmaşık olduğu durumlarda bunu yapmak bir hayli zorlaşır. Instagram işte bu soruna Ad Etiketi adlı yeni özelliğiyle bir çözüm getiriyor.

Peki Ad Etiketi nedir?

Ad Etiketi, taranması halinde Instagram profillerini bulup eklemeye yardımcı olan, kişiselleştirilebilen bir dijital bilgi kartı. Bu kart, kullanıcıların Instagram hesaplarında bulunuyor ve yalnızca Instagram hesaplarıyla ilişkilendiriliyor. Yani parmak iziniz gibi tamamen size ait oluyor.

Kendi Ad Etiketi’inizi oluşturmak için profilinize gidip sol üst köşedeki üç çizgiye dokunun. Ardından Ad Etiketi bölümüne dokunun ve kartınızı istediğiniz şekilde renklerle, emojilerle veya sticker’larla tasarlayın. Bu aşamadan sonra, Ad Etiketi’nizi yeni tanıştığınız biriyle kullanabilirsiniz. Eğer birinin Ad Etiketi’ni tarayacak olursanız da, Instagram kamerasını açıp etiketin üzerine getirmeniz yeterli.

Etiketi ayrıca metin formatında, Facebook veya Whatsapp aracılığıyla paylaşmak mümkün. Paylaşmak için etiketinizin sağ üst köşesinde yer alan oka tıklamanız yeterli. Instagram bu özelliği dünya çapında kullanıma sundu; yani profilinize gidip hemen deneyebilirsiniz.