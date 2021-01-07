Tüm sosyal medya platformları gibi Instagram’ın da bir algoritması bulunuyor ve bu algoritmanın “numaralarını” bilmek, takipçi sayısını artırma ve daha geniş kitlelere ulaşma konusunda altın anahtar değerinde. Peki bizzat Instagram’ın kapalı kapılar ardında bazı içerik üreticilere etkileşimlerini artırmak için paylaşacakları gönderiler hakkında ipuçları verdiğini söylesek ne dersiniz?
Business Insider’dan Amanda Perelli’ye göre Instagram, bazı içerik üreticilere ne sıklıkla gönderi paylaşmaları gerektiği, etkileşim oranlarını nasıl artırabilecekleri yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Instagram’ın algoritmasının nasıl çalıştığına dair detaylı bir bilgi paylaşmadığını düşünürsek içerik üreticilere algoritmasında kendilerine avantaj sağlayacak önerilerde bulunmasının dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.
Instagram "etkileşimlerinizi" artırmak için haftada 10-15 içerik üretmeniz gerekiyor
Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için bizzat Instagram’dan tavsiye almak, pek çok içerik üretici için “heyecan verici” olsa da Sydney Bradley’e konuşan bazı sosyal medya uzmanları ve içerik oluşturucular, Instagram tarafından önerilen gönderi sayısının sürdürülemez olduğunu, diğer önerilerin ise faydalı olabileceğini ifade ediyorlar.
Bir içerik üreticinin açıklamalarına göre Instagram’ın içerik bazı önerileri şu şekilde:
- Haftada 3 ana akış gönderisi (Akışta paylaşılan Reels ya da IGTV gönderileri dahil)
- Haftada 8-10 hikaye (Günde en az 2 hikaye)
- Haftada 4-7 Reels videosu
- Haftada 1-3 IGTV videosu (Canlı yayın dahil)
Instagram’ın yalnızca bu önerilerine göre içerik üreticilerin haftada 10-15 Instagram içeriği oluşturması gerekiyor. Takdir edersiniz ki pek çok içerik üretici tek bir platformda içerik üretmiyor ve yalnızca tek bir platformda her hafta 10-15 “özgün” içerik üretmek çok da kolay değil. Bu nedenledir ki içerik üretici Rachel Reichenbach, Instagram’ın içerik sayısı konusundaki önerilerinin gerçekçi olmadığını ifade ediyor.