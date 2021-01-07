Aktarılan bilgilere göre Instagram, bazı içerik üreticilere algoritmasında avantaj sağlamaları için tavsiyelerde bulunuyor. Ancak içerik üreticiler, özellikle Instagram'ın önerdiği gönderi sayısını pek gerçekçi bulmuyorlar.

Tüm sosyal medya platformları gibi Instagram’ın da bir algoritması bulunuyor ve bu algoritmanın “numaralarını” bilmek, takipçi sayısını artırma ve daha geniş kitlelere ulaşma konusunda altın anahtar değerinde. Peki bizzat Instagram’ın kapalı kapılar ardında bazı içerik üreticilere etkileşimlerini artırmak için paylaşacakları gönderiler hakkında ipuçları verdiğini söylesek ne dersiniz?

Business Insider’dan Amanda Perelli’ye göre Instagram, bazı içerik üreticilere ne sıklıkla gönderi paylaşmaları gerektiği, etkileşim oranlarını nasıl artırabilecekleri yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Instagram’ın algoritmasının nasıl çalıştığına dair detaylı bir bilgi paylaşmadığını düşünürsek içerik üreticilere algoritmasında kendilerine avantaj sağlayacak önerilerde bulunmasının dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.

Instagram "etkileşimlerinizi" artırmak için haftada 10-15 içerik üretmeniz gerekiyor

Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için bizzat Instagram’dan tavsiye almak, pek çok içerik üretici için “heyecan verici” olsa da Sydney Bradley’e konuşan bazı sosyal medya uzmanları ve içerik oluşturucular, Instagram tarafından önerilen gönderi sayısının sürdürülemez olduğunu, diğer önerilerin ise faydalı olabileceğini ifade ediyorlar.

Bir içerik üreticinin açıklamalarına göre Instagram’ın içerik bazı önerileri şu şekilde:

Haftada 3 ana akış gönderisi (Akışta paylaşılan Reels ya da IGTV gönderileri dahil)

Haftada 8-10 hikaye (Günde en az 2 hikaye)

Haftada 4-7 Reels videosu

Haftada 1-3 IGTV videosu (Canlı yayın dahil)