Instagram, Bot Hesap Uygulamalarını Kullananları Uyardı

Artık neredeyse her platform için kullanılan bot hesap uygulamaları, sosya medya devleri için büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Sahte hesaplarla en çok uğraşan platformlardan olan Instagram ise bu sefer daha sert bir yöntem denedi ve kullanıcılarına direkt bir uyarı mesajı gönderdi.

Instagram, insanların spam yorum yapmak ve takipçi kazanmak gibi amaçlar için kullandığı uygulamalara karşı harekete geçti. Sosyal medya platformu bugün bot yorumları, beğenileri ve kullanıcıları sildi ve bu tarz hak ihlalleri yapan uygulamaları kullananlara da uyarı gönderdi.

Gönderdiği uyarıda Instagram, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini ve bu tarz uygulamalarla bağlantılarını kesmelerini istedi; kullanmaya devam edenlere de “Instagram kullanım deneyiminizde değişimler görebilirsiniz” dedi. Instagram, kullanıcıların bilgilerini ele geçiren, hesapları hack’leyen ve ele geçirdiği hesaplarla spam mesajlar atan uygulamalardan kullanıcılarının vazgeçmesini umut ediyor.

2014’ten bu yana sahte hesapları silen Instagram, ilk kez sahte beğenileri dahi kaldırdığı bir uygulamaya gitti. Instagram aynı zamanda üçüncü parti geliştiriciler tarafından yapılan sahte kullanıcı üreten hesapları tanımlayabilen bir özellik üzerine çalıştıklarını da açıkladı.

Instagress ve Social Growth gibi popüler bot takipçi uygulamaları kaldırılsa da aylık 10 dolardan 45 dolara kadar farklı ödemeler isteyen Archie, InstarocketProX ve Boostio gibi uygulamalar da var ve Instagram’ın sözleşmesini ihlal etmediklerini iddia ediyorlar.

Instagram gibi uygulamalar kullanıcılarının nüfuzu ve güvenilirliği için bu tarz önlemler alıyor. Bu önlemler özellikle takipçi sayılarına göre markalardan reklam karşılığı ücret alan sosyal medya ünlüleri için oldukça önemli.